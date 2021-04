Denise Pipitone ultime notizie, parla l’avvocato: “Parteciperemo al programma”. Oggi la verità

Giacomo Frazzitta ha parlato. In un video postato sulle pagine social del programma Chi l’ha visto, l’avvocato di Piera Maggio ha detto che parteciperà al programma russo. Secondo le ultime notizie sulla vicenda che vede il caso di Denise Pipitone al centro di questa vicenda, il programma dovrebbe esser stato registrato in queste ore, per poi andare in onda domani alle 18,45 orario italiano. Ma secondo altre fonti, il programma andrà in onda in diretta sempre in quella fascia oraria.

Aggiornamento-Confermata anche da La vita in diretta la notizia sul fatto che il programma viene registrato oggi ma andrà in onda domani. Piera Maggio comunque oggi saprà se ci saranno delle possibilità che Olesya Rostova sia Denise. La famiglia di Denise ha ricevuto infatti tutti i documenti con i test fatti.

Come potrete vedere dal video, che l’avvocato Frazzitta ha registrato per Chi l’ha visto, i risultati sono arrivati anche grazie all’avvocato di Olesya Rostova che si è dimostrato disponibile. In questo momento quindi la famiglia di Denise sa se ci sono delle possibilità, grazie agli esami dei gruppi sanguigni, che la ragazza russa possa essere la piccola siciliana scomparsa nel 2004. Ore d’attesa per Denise Pipitone: in arrivo l’esito dei test sul gruppo sanguigno

Denise Pipitone ultime notizie: oggi la registrazione del programma russo

Il video è stato postato una decina di minuti fa sui canali social di Chi l’ha visto e ve lo proponiamo in modo integrale, con le parole dell’avvocato di Piera Maggio.

Come comunicato anche in diretta a La vita in diretta, proprio in questi minuti Frazzitta sta partecipando al programma russo che si sta registrando. Le informazioni che la famiglia di Denise ha ricevuto, non saranno rese comunque note fino alla messa in onda del programma in Russia.

L’inviato russo della Rai, collegato con La vita in diretta, fa sapere che è stata registrata anche un’altra puntata con un test da fare con un’altra famiglia e non è detto quindi che la puntata di oggi possa essere questa. Ricapitolando: questa era potrebbe andare in onda una puntata registrata in precedenza ( dalle anticipazioni si sa che non c’era compatibilità con la famiglia arrivata in studio per Olesya) ma potrebbe anche andare in onda la puntata con la storia della nostra Denise.