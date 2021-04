Caso Denise Pipitone, Frazzitta all’Ansa: “I risultati resi noti stasera dalla tv russa”

Secondo quanto si legge sulla nota Ansa, condivisa poi dall’avvocato Giacomo Frazzitta anche sui suoi canali social, non ci sarebbe nessuna dichiarazione rilasciata a mezzo stampa nelle ultime ore. L’avvocato della famiglia di Denise Pipitone smentisce quindi quanto riportato da Fanpage.it che, intorno alle 14 di oggi, aveva reso noto in un articolo, un commento fatto dal legale di Piera Maggio. A detta di Frazzitta, non ci sarebbero state dichiarazioni e lui non avrebbe commentato in nessun modo la notizia. “Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa“. Queste le parole dell’avvocato Frazzitta in una nota Ansa che è stata battuta dopo l’uscita della notizia di Fanpage.it.

Caso Denise Pipitone: le ultime notizie con le parole di Frazzitta

Capire quello che sta succedendo in queste ore non è semplice. Ma ci sono alcune questioni: la prima è che l’avvocato ha promesso di mantenere l’embargo sulla notizia fino alla messa in onda della trasmissione russa di cui sarà protagonista anche questa sera Olesya, la ragazza russa che somiglia a Denise Pipitone. C’è però anche un articolo, con un giornalista che si prende la responsabilità di dire che l’avvocato ha commentato la notizia con Fanpage dicendo che Olesya non è Denise. E raccontare una menzogna resta una cosa grave, se così non fosse. Potrebbe esserci stato un fraintendimento tra avvocato e giornalista? Solo i diretti interessati potrebbero raccontare come sono andate le cose. Sta di fatto che la nostra modesta sensazione è che l’avvocato parlerà solo dopo la trasmissione russa e che probabilmente lo farà per la trasmissione Chi l’ha visto in onda oggi in diretta su Rai 1 alle 21,30.

La palla potrebbe passare direttamente alla procura di Marsala che potrebbe chiedere una rogatoria internazionale per effettuare un test del dna e chiarire per sempre questa vicenda. Vedremo che cosa succederà. In un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, ci sono nuove dichiarazioni di Frazzitta che avrebbe commentato: “Non ho mai creduto che Olesya fosse Denise Pipitone”.