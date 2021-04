Denise Pipitone ultime notizie: nuove foto sui social e somiglianze

Il 10 aprile dal profilo Twitter personale, l’avvocato Giacomo Frazzitta ah “ritwittato” come si dice in gergo, alcune foto che erano state condivise da un utente che si chiedeva se fossero state scattate nel periodo in cui Denise Pipitone era scomparsa. E la cosa ha attirato l’attenzione di molte persone e di addetti ai lavori che hanno iniziato a osservare per bene quelle immagini. In un paio di fotografie, in particolare, una delle bambine mostrate sembra somigliare tantissimo alla piccola Denise ed è per questo che della vicenda si è parlato anche nella puntata di Mattino 5 di oggi, con una comparazione tra quella immagine comparsa su Twitter e le foto “famose” di Denise di cui siamo in possesso dal 2004. La bambina in foto somiglia molto a Denise ma sembra che il fotografo che ha scattato queste foto si sia già messo in contatto con chi di dovere per dire che la piccola che si vede nella foto non è Denise.

Di questo non si è però parlato nella trasmissione di Canale 5 mentre sui gruppi social attivi, nella ricerca di Denise, sono molto gli utenti a far notare che la questione è stata chiusa.

Ma andiamo per gradi. Iniziamo con il tweet che l’avvocato Frazzitta ha postato sui social.

Nuove foto e somiglianze con Denise Pipitone: le ultime notizie e il tweet social

Qualcuno sa se precedentemente ha visto queste foto? Negli anni della scomparsa di Denise? Per capire se sono recenti o meno.#DenisePipitone pic.twitter.com/L41I103NEp — manuela🍗 (@rovnaldweasley) April 10, 2021

Leggendo tutte le repliche di questo post, potrete vedere che le foto in questione, sono state scattate nel 2013, almeno secondo quanto risulta sul web nelle ricerche per immagini. Per cui molti anni dopo la scomparsa di Denise. Anche la risoluzione delle immagini sembrerebbe essere troppo perfetta per il 2004.

La somiglianza tra la bambina delle foto e Denise è comunque davvero incredibile. Vi mostriamo un altro ingradimento che permette di vedere le somiglianze.

E’ una immagine davvero molto molto simile a quella di Denise, probabilmente anche per il fatto che ci siano i capelli con gli stessi codini ma, come detto in precedenza, pare che non ci siano indicazioni utili a far credere che le foto siano state scattate nel 2004 circa. Sarebbero infatti state pubblicate una decina di anni dopo.