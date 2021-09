Nuove segnalazioni per Daniele Potenzoni: si riaccendono le speranze

Non si sono mai arresi i genitori di Daniele Potenzoni, e suo fratello, che dal 2015 continuano a cercarlo ovunque. Continuano a credere che Daniele da Roma non se ne sia mai andato, che abbia trovato delle persone che lo hanno aiutato e che riesce a vivere anche senza soldi e senza documenti per questo motivo. E tutti davvero vogliamo pensare che possa essere così, nonostante gli ultimi due anni complicatissimi a causa del covid e tutto quello che comporta una vita per strada. Nella puntata di Quarto Grado in onda il 24 settembre 2021, sono state mostrate alcune immagini che potrebbero essere quelle di Daniele Potenzoni, dopo una segnalazione che è stata fatta alla famiglia dell’uomo scomparso da Roma, dopo aver preso la metropolitana alla stazione Termini. Le segnalazioni sono di pochi giorni fa, della passata settimana, per questo il papà di Daniele chiede di nuovo aiuto anche al pubblico televisivo, con la speranza che qualcuno possa aver visto questa persona ( anche se non è Daniele è importante capirlo).

Daniele Potenzoni ultime notizie: sarebbe stato avvistato sulla Nettunense

L’ex strada statale 207 Nettunense, ora strada regionale 207 Nettunense, è una strada regionale italiana che collega la zona dei Castelli Romani con la costa tirrenica del basso Agro Romano. Ed è su questa strada che qualcuno avrebbe visto Daniele Potenzoni, mentre rientrava forse dai campi. E’ possibile che l’uomo, pur non avendo nessun documento, possa lavorare nei campi? La persona che ha visto l’uomo, lo ha visto passare e notando la somiglianza, ha fatto una foto. L’uomo in questione, porta una camicia bianca e una sacca gialla in spalla e sembra appunto tornare dal lavoro nei campi. Il papà di Daniele sarebbe rimasto sorpreso da questa foto e ha notato delle somiglianze con suo figlio anche se si tratta di uno scatto fatto in movimento e quindi non al massimo della precisione.

Nella trasmissione si è parlato di Arezzo ma in realtà la strada, come detto in precedenza, collega alcuni paesi del Lazio. Potrebbe quindi essere nella zona di Pomezia, nella zona dei Castelli, nella zona di Aprilia, Anzio o Nettuno. Non lontano quindi da Roma.