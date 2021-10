Alessandro Venturelli avvistato a Padova: la mamma va a cercarlo

Nelle ultime ore si è tornati a parlare della vicenda che coinvolte Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo nel mese di dicembre del 2020. Il giovane è uscito di casa con un solo zainetto, dopo aver discusso con suo padre. Dovevano andare a fare un giro in macchina per chiarire ( il padre lo aveva visto mentre cercava di scappare) ma il ragazzo, approfittando di un momento di distrazione del padre, era scappato, dileguandosi nel nulla . Da quel momento la mamma e il papà di Alessandro lo cercano ovunque. Nelle ultime ore ci sarebbero stati degli avvistamenti a Padova e diverse persone si sono messe in contatto con la famiglia di Alessandro Venturelli. Proprio per questo motivo la mamma del ragazzo si è recata a Padova, città dove sarebbe stato avvistato. E oggi , come si è visto anche nella puntata di Storie Italiane in onda il 7 ottobre, la mamma di Alessandro ha anche avuto modo di parlare con le persone che dicono di averlo visto.

Alessandro Venturelli ultime notizie: potrebbe essere a Padova?

Una delle persone che avrebbe incontrato Alessandro, che a quanto pare vivrebbe in strada e si aggirerebbe spesso nei pressi della stazione, ha raccontato: “Mi ha aiutato a prenotare un hamburger e una bibita. Volevo offrirgli qualcosa per ringraziarlo ma mi ha detto di no. Ho pagato, mi sono girata e non c’era più. L’ho riconosciuto poi dall’accento e dai capelli ricci”.

Non appena ricevute queste segnalazioni, la mamma di Alessandro si è recata subito a Padova. E ha deciso di visitare piazza Prato della Valle; la donna ha distribuito volantini con al foto di suo figlio per un intero pomeriggio dopo la segnalazione. “Per la prima volta le persone ci hanno detto che quello della foto non è un viso nuovo“. Il programma “Storie Italiane” ha cercato di mettersi sulle tracce del 21enne scomparso. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il giovane sta conducendo in strada “una vita sregolata, senza fissa dimora, mangiando ciò che gli capita”. E come abbiamo visto oggi, la mamma di Alessandro ha anche avuto modo di parlare con le persone che dicono di aver visto il ragazzo. Ora speriamo davvero tutti che mamma Roberta possa riabbracciare suo figlio Alessandro e che il ragazzo avvistato a Padova sia davvero lui.