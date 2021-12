Caso Denise Pipitone, parla Piera Maggio: “Quelle frasi di interesse investigativo erano state dette”

Lo ha spiegato l’avvocato Frazzitta anche in diretta ieri a La vita in diretta: la famiglia di Denise Pipitone non vuole che le indagini portino a un colpevole che non ha nulla a che fare con il sequestro della bambina. La famiglia di Denise vuole che a pagare siano realmente le persone che hanno portato via la figlia di Piera Maggio da casa, il maledetto 1 settembre del 2004. Ed è per questo che speravano che la nuova indagine portasse a qualcosa. Dai social, anche Piera Maggio fa sentire la sua voce e spiega perchè lei, la famiglia e il team che segue il caso, speravano in un finale diverso. In particolare, torna su quelle famose intercettazioni che, secondo la famiglia di Denise Pipitone, non solo sono reali e raffigurano frasi realmente dette e pronunciate, ma hanno un importante valore. Cosa che però non viene confermata dalla procura. Il GIP ha deciso di archiviare. Questa indagine si chiude così e adesso le speranze della famiglia di Denise, sono riposte nella commissione di inchiesta, che proverà, 17 anni dopo, a far luce su questa vicenda.

Qui le intercettazioni di cui parla Piera Maggio

Le parole di Piera Maggio dai social

La mamma di Denise Pipitone scrive: “La nostra opposizione alla richiesta di archiviazione è stata proposta poiché la Procura della Repubblica a firma di 3 magistrati aveva scritto che le frasi ascoltate dai Carabinieri del comando Provinciale non esistevano e che se fossero state realmente profferite sarebbero state di interesse investigativo. Noi con i nostri consulenti il Dr. Pietro Indorato, il Prof. Sartori dell’Università di Padova e l’Ing. Michele Vitiello abbiamo chiarito al di là di ogni ragionevole dubbio che quelle frasi di “interesse investigativo” erano state dette. “

E ancora: “All’udienza abbiamo ascoltato, i Pubblici Ministeri dr. Calogero Piscitello e la dr.ssa Giuliana Rana, affermare che avrebbero preso per buono l’esistenza di quelle frasi, che però prima non esistevano, ma che ora non avevano più nessun interesse investigativo. “

Poi conclude: “Il G. I. P. ha pure confermato l’esistenza di quelle frasi ma ha ritenuto di archiviare. Noi staremo ad attendere come sentinelle cosa farà adesso la Procura della Repubblica a cui gli atti sono ritornati anche perché il dr. Calogero Piscitello a me e Pietro ha detto che non finirà di cercare la verità. Noi siamo qui ad attendere la loro promessa. Non molliamo.”

