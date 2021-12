La misteriosa scomparsa di Sara da Pavia: tante bugie e contraddizioni, chi ha mentito?

E’ davvero un mistero intricato quello che le forze dell’ordine dovranno svelare. Una matassa da dipanare non semplice. Che fine ha fatto Sara, la donna scomparsa da Pavia il 4 dicembre dopo una lite con il suo compagno. Si è allontanata in modo volontario oppure qualcuno le ha fatto del male? Il compagno di Sara, Corrado, ha lanciato un appello a Chi l’ha visto la scorsa settimana e ieri è tornato nel programma di Rai 3 per ribadire la sua innocenza e continuare a chiedere aiuto a chi sa qualcosa. Intanto i giorni passano e di Sara non si hanno tracce. Gli investigatori seguono anche la pista del possibile omicidio ed è per questo che nelle ultime ore, il corpo di Sara viene cercato nel Naviglio, all’altezza di ponte della Giacchetta. Sono davvero tante le cose che non tornano in questa storia, e tante le bugie che qualcuno sta raccontando, ma chi?

Il mistero dell’amica Adriana che sembra non esistere

Corrado, il 4 dicembre, esce con gli amici per una gita fuori porta. Sara resta a casa a Pavia, deve incontrare la sua unica amica, una certa Adriana che pare abbia conosciuto durante una cena. Corrado non ha mai visto Adriana nonostante lei e Sara si frequentano da un anno circa. Dice di aver trovato a casa due piatti nella lavastoviglie. “Abbiamo trovato i bicchieri, ho trovato i bicchieri” dice poi alla giornalista di Chi l’ha visto. Un lapsus che per qualcuno, significherebbe anche altro. Questa Adriana smette di chiamare Sara dalla sera della scomparsa. Non si fa più sentire, sparisce nel nulla. Corrado non conosce il PIN del cellulare della sua compagna e non può contattare nessuno. I giornalisti di Chi l’ha visto hanno scoperto che esistono delle liste dei partecipanti alle cene di questa scuola di italiano, e Sara non ha mai partecipato, quindi non ha mai conosciuto lì Adriana.

L’ultima telefonata di Sara

Corrado è l’intestatario del cellulare di Sara ed è per questo che insieme alla giornalista di Rai 3 ha potuto controllare i tabulati del telefonino di Sara. Una cosa bizzarra: non ci sono chiamate in uscita, nessuna a parte una unica chiamata di pochi secondi fatta proprio la sera della scomparsa di Sara. E’ un po’ come se questa donna vivesse segregata, rinchiusa. I vicini dicono che quando usciva di casa era sempre in compagnia di Corrado, mai da sola. In ogni caso le forze dell’ordine hanno già seguito questa pista. Si è trattato di una telefonata a un numero che non era in rubrica, un errore probabilmente. E’ possibile che Sara avesse un secondo cellulare? E come mai non ci sono neppure chiamate verso il compagno? Questo si potrebbe spiegare con il traffico di Whatapp. Probabilmente Sara faceva delle chiamare solo usando quell’app, per cui solo in un secondo momento si potrà verificare.

Le bugie sui colloqui di lavoro

Sara e Corrado avrebbero litigato a causa dell’insofferenza della donna che non si trovava più bene a Pavia. Sara infatti avrebbe voluto la sua autonomia ma non riusciva a trovare lavoro. La giornalista di Chi l’ha visto si è recata nei locali in cui Sara ha raccontato di aver sostenuto dei colloqui ma lì nessuno l’ha vista. Chi sta quindi mentendo? Corrado sta raccontato una vita che la sua compagna non ha mai fatto, oppure Sara ha costruito un castello di menzogne?

Nessuna telecamera ha ripreso Sara

Sono state visionate anche le videocamere di sorveglianza della zona che non hanno fornito nessun elemento utile al ritrovamento della donna. Sembra proprio che Sara sia scomparsa nel nulla. C’era qualcuno che stava aspettando Sara quella sera? Un vero e proprio rompicapo che per il momento, non ha portato a nulla.

