Nessuna traccia di Andreea Rabciuc: il fidanzato sentito in caserma, l’ex lancia un appello

E’ passato un mese da quando Andreea Rabciuc si sarebbe allontanata da sola a piedi dal casolare in cui si stava svolgendo una festa, in provincia di Ancona. Era lì con alcuni amici e con il suo fidanzato Simone, con il quale aveva passato tutta la notte a litigare, forse a causa di alcuni messaggi che lei aveva mandato al suo ex. Nelle ultime ore, secondo quelle che sono indiscrezioni giornalistiche, il ragazzo sarebbe stato convocato in caserma, per essere sentito. Simone ha sempre detto di aver visto, insieme agli altri amici presenti, la sua fidanzata lasciare a piedi il casolare e dirigersi verso il paese. Poi qualche minuto dopo anche lui in macchina ha lasciato il luogo in cui si era svolta la festa ma sulla strada, non aveva incontrato Andreea. Sapeva anche che la ragazza, non aveva il cellulare e che se quindi avesse avuto bisogno di aiuto, non avrebbe avuto modo di chiamare nessuno. Il cellulare di Andreea infatti, era rimasto a lui. E Simone, inizia a rispondere alla madre della ragazza, solo un giorno e mezzo dopo la scomparsa della sua ragazza. Eppure, ai messaggi di amici con cui Andreea aveva parlato prima di scomparire, Simone risponde.

Gli appelli dell’ex fidanzato di Andreea

Mercoledì scorso, Daniele aveva rilasciato la sua prima intervista per la trasmissione Chi l’ha visto, raccontando che la ragazza voleva cambiare vita, lasciare Simone ed entrare in una comunità. Aveva chiesto il suo aiuto. Oggi Daniele ha paura che alla sua ex possa succedere qualcosa e lui che è ancora innamorato della campionessa, scrive sui social: “Andreea dove sei? Fatti sentire, mi basta solo sapere che stai bene”. E poi ancora: “Cerbiatta manchi a tutti e soprattutto a me e Dorron. Vorrei solo sapere come stai ,ti supplico fammi sapere“. Spera di avere notizie ma è passato un mese e di Andreea non ci sono tracce.

Questa sera l’ex fidanzato di Andreea sarà nuovamente ospite di Chi l’ha visto. Una settimana fa aveva spiegato: “Andreea voleva tornare a essere se stessa, la vera Andreea e cambiare vita. Mi ha detto se il giorno dopo la andavo a prendere perché voleva che la portassi o da me o dalla madre per passare quest’ultimo mese in tranquillità per poi andare via .” Voleva entrare in una comunità ed essere aiutata. A detta di Daniele, non voleva però che Simone sapesse nulla.