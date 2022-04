Andreea è stata vista a Roma e a Milano: era davvero lei? Le segnalazioni a Chi l’ha visto

E’ passato un mese e mezzo dalla scomparsa di Andreea Rabciuc, la ragazza che si è allontanata a piedi dopo una serata passata in compagnia del suo fidanzato e di due amici, dal casolare in cui si erano riuniti. Nessuno da quel giorno ha sue notizie, nessuno l’ha vista quella mattina. Un silenzio che per quasi un mese ha accompagnato questa storia, almeno per quello che riguarda le segnalazioni, mentre negli ultimi due giorni, alla trasmissione Chi l’ha visto ma anche al legale del fidanzato di Andreea, sono arrivate alcune telefonate che fanno sperare. Una delle più significative segnalazioni arriva da Roma. Poi ce ne sono state due altre due, una da Milano e l’altra da Ancona. E’ davvero possibile che Andreea abbia lasciato la provincia di Ancona a metà marzo e che solo adesso qualcuno la stia notando per strada?

Andreea Rabciuc le segnalazioni da Roma, zona Magliana

Il fidanzato di Andreea, indagato per sequestro di persona, seppur preoccupato per le sorti della ragazza, sin dall’inizio di questa storia aveva detto che la giovane rumena probabilmente si è allontanata da sola, come aveva fatto anche in passato ( anche se non si era mai nascosta per così tanti giorni). A rassicurarlo il fatto che a suo dire, Andreea sarebbe entrata sui social che usavano in comune, di cui aveva le password e avrebbe messo dei like; poi avrebbe guardato e caricato dei video anche su YT. Insomma Simone continua a essere sicuro che la ragazza stia bene.

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto in onda il 20 aprile 2022, sono arrivate delle segnalazioni. La prima: un fax mandato da una signora di Roma che segnalava la presenza di una ragazza molto somigliante ad Andreea in zona Magliana. Quando i giornalisti di Chi l’ha visto si sono recati sul posto, hanno raccolto la testimonianza di altre persone convinte di aver davvero visto Andreea. Oltre a capelli turchesi e piercing segnalano anche un occhio nero, come se qualcuno avesse fatto del male alla ragazza; la giovane era per strada e chiedeva soldi per mangiare. La segnalazione è dei primi giorni di aprile, di un paio di settimane fa. O meglio la ragazza è stata vista in quel periodo a Roma.

Due segnalazioni da Milano: era davvero Andreea?

Durante la puntata di ieri di Chi l’ha visto, sono arrivate invece delle segnalazioni da Milano. La prima all’avvocato di Simone, di una signora che dice di aver visto una ragazza simile ad Andreea nei pressi della stazione Cadorna di Milano. La seconda di un telespettatore di Chi l’ha visto che segnalava invece, una ragazza molto somigliante ad Andreea, non a Milano e neppure a Roma ma ad Ancona la sera di sabato di Pasqua.