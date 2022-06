Bambino scomparso a Belluno: si cerca ancora il piccolo Francesco, era nel bosco con suo padre

Ieri sera la notizia che ha fatto il giro del web, con le foto del piccolo, e con la speranza che qualcuno potesse averlo incrociato. Questa mattina all’alba, ricerche ricominciate: non è stato ancora ritrovato il bambino scomparso ieri, venerdì 24 giugno di Pian delle Laste a Col Indes, sopra Tambre, nel bellunese. L’allarme è scattato alle 19:45 Francesco, originario di Mestre, era con il padre quando è improvvisamente sparito. I due stavano passeggiando nel bosco. Al momento, non ci sono ancora tracce del bambino: le ricerche sono riprese questa mattina all’alba con la speranza che con la luce, si possano trovare maggiori tracce del bambino di 9 anni scomparso ieri sera. Ma come è stato possibile perdere di vista Francesco? Lo ha spiegato suo padre. E’ stata una questione di attimi.

La scomparsa di Francesco nel bosco: era con suo padre per una passeggiata

E’ stato il papà di Francesco a raccontare che cosa è successo. Una distrazione di pochi secondi, del resto il bambino ha 9 anni, suo padre pensava di poter leggere senza che succedesse nulla, una tabella per capire dove erano di preciso. Il padre di Francesco infatti ha raccontato di essersi fermato a guardare una tabella informativa ai margini del bosco e poi, quando si è girato il figlio non c’era più . Da quel momento ha iniziato disperatamente a cercarlo nei sentieri gridando il suo nome a squarcia gola fino ad arrivare all’Agriturismo Monte Cavallo . Quando è arrivato nei pressi dell’agriturismo ha chiesto del il bambino si fosse rifugiato lì e ha chiesto aiuto. Purtroppo però nessuno aveva visto Francesco. Ha deciso quindi di continuare le ricerche ma chiedendo aiuto alle forze dell’ordine, chiamando la polizia che è subito intervenuta con elicottero e unità cinofile ma le ricerche di questa notte, non hanno avuto purtroppo esito positivo.

Nel corso della notte sono arrivati sul posto anche amici e parenti che hanno continuato le ricerche. Purtroppo al momento , Francesco non è stato ancora ritrovato.