A Cerchiara si cerca il corpo di Silvia Cipriani: ricerche con l’elicottero

Ci sarebbero due o forse più indagati nell'indagine per l'omicidio di Silvia Cipriani e la svolta sarebbe vicina: il suo corpo cercato nei boschi ma chi l'avrebbe uccisa?

Elicotteri in azione questa mattina a Cerchiara come è stato confermato anche dalla trasmissione Mattino 5 News in diretta su Canale 5. Il motivo: ci sarebbe una svolta nel caso della scomparsa della pensionata Silvia Cipriani, scomparsa nel nulla dal 22 luglio del 2022. Questa mattina le forze dell’ordine sarebbero a lavoro, vicino alla sua casa per cercare il cadavere della donna. Ieri la nipote della donna, intervistata dalla giornalista de La vita in diretta Lucilla Masucci, aveva spiegato che lì a Cerchiara non c’era una vera e propria casa e che sua zia, quando andava lì, stava in una sorta di casolare diroccato, che il solo appartamento di cui era in possesso era quello di Rieti. Ma oggi a quanto pare, il cadavere dell’ex postina, si cerca proprio lì in quel posto, dove lei ha lasciato i suoi amati cani, che non si sono mai mossi e le sue pecorelle.

La nipote della donna, sempre nella stessa intervista, aveva fatto sapere che Silvia non era ricca come si diceva, che non aveva nessun tesoretto e che lei e suo marito erano e sono conviti che abbia avuto un malore e sia rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale. Tesi che a quanto pare non è stata sposata dagli inquirenti che indagano e che oggi, cercano un cadavere proprio in quei terreni.

Silvia Cipriani ultime notizie: si cerca il suo cadavere, la svolta potrebbe essere vicinaù

La procura di Rieti continua a indagare per omicidio e occultamento di cadavere, per questo si cerca nei boschi vicini alla casa dei nipoti di Silvia, il suo cadavere. E oltre al cadavere della donna, per darle una degna sepoltura, si cerca anche il suo assassino. Perchè se c’è un omicidio, c’è anche un colpevole. Le indiscrezioni sono tante ma non trapela conferma in questo senso dalla Procura visto che nel registro degli indagati, non ci sarebbero nomi. La giornalista di Mattino 5 che sta seguendo il caso, ha però spiegato che proprio questa mattina le cose sarebbero cambiate e che ci sarebbe il primo indagato di questa storia, tanto che poche ore fa sarebbero anche riprese le ricerche che si erano interrotte. La Panicucci in diretta ha aggiunto: “E’ vero i carabinieri non ci hanno confermato nulla ma dalle notizie che noi abbiamo gli indagati potrebbero essere anche più di uno.”