Ancora segnalazioni su Alessandro Venturelli, ancora delusioni per i suoi genitori: non era lui

Alessandro Venturelli è scomparso da quasi due anni: arrivano tante segnalazioni ma di lui nessuna traccia

Ancora tante, tante segnalazioni per il caso Alessandro Venturelli. Sembra che decine di ragazzi in Italia somiglino al giovane scomparso da Sassuolo. Ogni volta è un colpo al cuore per mamma Roberta e papà Roberto, che continuano disperatamente a cercarlo. Molte le foto che i telespettatori di Chi l’ha visto hanno inviato alla redazione del programma. E nel corso della diretta di ieri , i genitori di Alessandro, hanno avuto modo di visionare le foto. Tante somiglianze ma ancora una volta, tanta delusione. C’era una foto in particolare che aveva attirato l’attenzione dei genitori del ragazzo scomparso da casa sua nel dicembre del 2020. Sono passati tanti mesi quasi due anni. E in mezzo a tutto questo caos, una pandemia, Alessandro si dovrebbe esser nascosto da qualche parte, senza fare i vaccini, senza green pass lo scorso anno, senza poter quindi fare nulla. Prendere un bus, prendere un caffè al bar, entrare in un posto in cui veniva richiesto il green pass ( praticamente quasi ovunque per tutto il 2021). I genitori però continuano a credere che sia vivo, che sia nascosto, che sappia celare le sue tracce o che forse qualcuno, gli impedisca di mettersi in contatto con loro.

La foto della festa a Chi l’ha visto

Un ragazzo, fotografato a un party questa estate, sembrava poter essere Alessandro. Corporatura molto simile, capelli come quelli di Alessandro. I suoi genitori evidentemente pensano che stia bene , in salute, visto che il giovane della foto sembrava essere anche molto palestrato. Capelli curati, nessun segno di una vita in strada da due anni. Eppure mamma Roberta e suo marito ci hanno sperato per pochi minuti, perchè proprio nel corso della diretta di Chi l’ha visto ( la puntata del 21 settembre) un ragazzo si è messo in contatto con la redazione. E’ il ragazzo della foto scattata e inviata al programma, era lui questa estate. Un’altra delusione per i genitori di Alessandro. I mesi passano e del giovane non ci sono tracce.