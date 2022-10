Francesco e Sofia scomparsi nel nulla dopo una serata a Verona: ricerche tra Lazise e Calmasino

Da 2 giorni non ci sono tracce di Sofia e Francesco due giovani scomparsi nel nulla in provincia di Verona dopo una serata in discoteca

Sono disperati i genitori di Francesco e Sofia: da ormai oltre 48 ore non hanno notizie dei due ragazzi e non sanno più che cosa pensare. Una serata in discoteca, il rientro a casa in macchina e poi il giallo: i due ragazzi sono scomparsi nel nulla, dove sono? Francesco D’Aversa e Sofia Mancini, di cui non si hanno notizie da lunedì stavano rientrando a casa in macchina, con l’auto del ragazzo che fa il pizzaiolo. Si erano conosciuti sabato sera, si erano piaciuti e avevano deciso di rivedersi il lunedì sera. Sofia aveva promesso ai suoi di rientrare a casa per le 2 di notte e così stava facendo. Aveva mandato un messaggio ai genitori spiegando che il cellulare, non prendeva bene. Quelle le sue ultime parole perchè poi, sia lei che Francesco, non hanno più risposto al cellulare. Il campo base è stato posto in Via dell’artigianato a Calmasino. Il cellulare di Sofia continua ad agganciarsi ad alcune celle, per questo si pensa che i due ragazzi siano usciti di strada con la macchina e non riescano a chiedere aiuto. Le ricerche vanno avanti, ma la vettura non è ancora stata avvistata.

Le speranze dei genitori sono tante. Il papà di Sofia, intervenuto nella trasmissione Chi l’ha visto, spera che entrambi stiano bene, e che magari abbiano deciso di fare un giro, insieme, senza dire nulla. Una bravata sarebbe meglio di altre ipotesi alle quali, per il momento, nessuno vuole pensare.

Le ultime tracce di Sofia e Francesco

Insieme a un coinquilino di Francesco, i due ragazzi erano andati a ballare nel locale «Amen» sulle Torricelle di Verona e poi si sono allontanati in macchina facendo tappa a Peschiera, dove Francesco ha accompagnato un suo coinquilino. Dopo avrebbe dovuto riportare Sofia a casa, in località Gazzoli a Costermano dove la giovane abita con la famiglia e dove però la ragazza non è mai tornata. Martedì mattina i loro cellulari sono stati agganciati da una cella telefonica tra Lazise e Calmasino, frazione di Bardolino, ma da allora entrambi i telefoni risultano spenti e non localizzabili. Il coinquilino di Francesco è stato tra i primi a capire che c’era qualcosa che non andava. Infatti aveva chiesto a Francesco di mandargli un messaggio non appena rientrato in casa, per assicurarsi che ci fosse qualcuno quando a sua volta sarebbe tornato, visto che non aveva le chiavi. Quei messaggi però non sono mai stati visualizzati.

La macchina con la targa della Repubblica Ceca

Nelle ricerche di Sofia e Francesco è indispensabile sapere che i due ragazzi erano a bordo di una Fiat 500 color bianco perla targata 1AY4101 (immatricolata in Repubblica Ceca). Potrebbe esser notata subito da qualcuno.

I genitori di Francesco e Sofia hanno lanciato un appello nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 19 ottobre 2022 con la speranza che qualcuno abbia visto o notato qualcosa e possa essere utile nelle ricerche dei due ragazzi.