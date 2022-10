In Vatican Girl il grande “segreto” di Emanuela Orlandi e le rivelazioni inedite di una sua amica

Parla una amica di Emanuela Orlandi e racconta il segreto che la ragazza le aveva confidato prima di essere sequestrata: è il finale di Vatican Girl

Tra le serie più viste in Italia e nel mondo in questo fine settimana svetta Vatican Girl, la serie Netflix che racconta la storia di Emanuela Orlandi. Conosciuta quasi in tutto e per tutti dagli italiani, e da chi ama i grandi gialli, la vicenda di Emanuela Orlandi scomparsa il 23 giugno del 1983 a Roma, da cittadina del Vaticano, viene racconta per la prima volta al mondo intero. Non a caso, sui social, si può notare il grande interesse che la serie sta suscitando, con i commenti tra lo scioccato e lo sconcertato, di chi segue i 4 episodi di Vatican Girl. Per chi in Italia ha seguito tutta la vicenda, l’aspetto meno noto di tutta questa storia, arriva solo nei minuti finali del quarto episodio, quando una delle migliori amiche di Emanuela Orlandi, decide di raccontare per la prima volta pubblicamente, una confidenza che la ragazza le fece all’epoca. Anche lei cittadina vaticana, per anni ha avuto paura di subire delle ritorsioni e allora, solo molto tempo dopo, ha raccontato quello che era successo prima della scomparsa di Emanuela Orlandi. Un segreto, il segreto che potrebbe aver causato il sequestro di Emanuela Orlandi. Vatican Girl non dà una risposta definitiva, ma racconta una serie di tesi, dentro ognuna delle quali, potrebbe esserci un fondo di verità. E risponde anche a una domanda che la famiglia Orlandi, e tutte le persone che conoscono questa storia, si sono sempre fatte: perchè Emanuela? Il motivo sarebbe il segreto che la ragazza, aveva confessato alla sua compagna di classe poco prima di scomparire per sempre.

Nessun segreto è destinato a durare per sempre, e a quanto pare, quello che riguarda la scomparsa di Emanuela, ormai non sarebbe più tale. Puoi provare a coprire in tutti i modi un segreto, ricorda il giornalista del Corriere della sera, Andrea Purgatori, che ha dato il suo importante contributo alla serie, ma prima o poi, il segreto verrà lo stesso a galla. Sta succedendo con Emanuela Orlandi?

Il segreto di Emanuela Orlandi: la confidenza alla sua amica prima di essere sequestrata

E’ una amica di Emanuela, una compagna di classe che viveva nello stato pontificio insieme alla Orlandi, a raccontare di quella vita fatta di momenti di obbedienza a due famiglie molto severe, ma anche di piccole marachelle. Le uscite di nascosto di casa, le passeggiate in centro a Roma. Piccole cose che due ragazzine di 13-14 anni si concedevano. Poi un giorno Emanuela la chiama e le dice che deve parlarle. Appena la vede capisce che c’è qualcosa che non va. E’ molto giù, sembra spaventata ma allo stesso tempo intimorita, come se si vergognasse. E poi le rivela che mentre stava passeggiando nei giardini Vaticani, una persona molto vicina al Papa, l’aveva “infastidita”. E’ questo il termine che viene usato, senza che si parli mai di abusi ma sembra essere evidente che quel fastidio, nasceva da alcuni atteggiamenti poco consoni a un uomo più grande, nei confronti di una ragazzina e a un uomo di chiesa. L’amica di Emanuela non dice molto altro, ma è Pietro Orlandi ad aggiungere che probabilmente si trattava di un cardinale.

Il segreto che Emanuela custodiva, sarebbe anche il motivo del suo sequestro. Portare via una cittadina vaticana per minacciare un alto prelato e arrivare a ottenere qualcosa. Non solo perchè la ragazza è una Vatican Girl ma perchè potrebbe parlare pubblicamente di qualcosa che farebbe molto male alla chiesa. La pista più semplice, sarebbe la pista più credibile. Nessun complotto internazionale, non il terrorismo ma un segreto, tra vizi i uomini con la toga e reati mai puniti. Ipotesi certo, suggestioni, che purtroppo, difficilmente potranno mai essere verificate.

Per tutte le persone che hanno lavorato a questa storia, non ci sono dubbi. Come dubbi ormai non hanno più gli Orlando: il Vaticano ha sempre saputo cosa era successo a Emanuela, ha sempre saputo cosa si nascondeva dietro a questo sequestro e in modo volontario ha deciso di non collaborare con la giustizia italiana, nelle indagini e di non dare alla famiglia le risposte che da 40 anni si cercano. “Sono stato tradito dalle persone che ho servito” queste sono state le parole del padre di Emanuela Orlandi, prima di spegnersi per sempre, morendo senza sapere dove fosse sua figlia. Volevano avere una tomba, sulla quale portare un fiore i familiari di Emanuela, non hanno ottenuto neppure questo.