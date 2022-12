Greta Spreafico ultime notizie: adesso si cerca la sua macchina nel fiume Po

Le ultime notizie sulla scomparsa di Greta Spreafico: si cerca la sua macchina nel Po?

Che cosa è successo a Greta Spreafico è stata uccisa e la sua macchina è stata gettata nel fiume Po? Sembra essere questa la nuova pista battuta dagli investigatori che, poche ore prima del Natale, si sono concentrati nelle ricerche in un punto preciso del Po. Il fatto che si sia lavorato anche nei giorni di festa, lascerebbe pensare che qualcuno, possa aver parlato, dando precise indicazioni. Un posto, un punto perfetto per nascondere una macchina e forse anche un cadavere? La speranza certo, resta che Greta sia stata portata da qualche parte, i familiari credono ancora in una fuga, che significherebbe che è in vita. Purtroppo però, visto quello che sappiamo, tutto porterebbe a pensare a un omicidio. E forse in quel punto del fiume, non c’è solo la macchina di Greta, ma anche il suo cadavere.

Le ricerche di Greta: si cerca nel fiume Po

A poche ore dal Natale, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e guardia di finanza insieme all’amministrazione comunale di Porto Tolle hanno concentrato le ricerche in un punto preciso del fiume Po, una sacca denominata Scardovari. Il punto, dista solo pochi chilometri dal luogo in cui è stata ripresa la macchina di Greta per l’ultima volta, la sua Kia Picanto. Una macchina che sembra esser stata poi inghiottita e la pista percorsa, darebbe una risposta a questo enigma. Una macchina spunta nel fiume Po. Va detto che non si potrebbe escludere anche il gesto estremo. Greta, anche a detta di una delle sue amiche, non stava affrontando un momento facile. Aveva avuto dei problemi in famiglia e le cose non andavano bene neppure con il suo compagno ( una amica di Greta ha raccontato questi dettagli in una intervista a La vita in diretta).

Non ci sono però per il momento dettagli maggiori in merito a queste ricerche che non hanno dato i frutti sperati, almeno per ora. Se ci fosse stata una macchina in quel posto, sarebbe stata probabilmente rintracciata in poche ore. Ma si prosegue e si attendono risvolti su un caso intricato. Ricordiamo che Greta è scomparsa nel nulla dal 4 giugno.