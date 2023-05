Si cerca disperatamente Giulia Tramontano: è al settimo mese di gravidanza, scomparsa dopo una lite

Sono disperati gli appelli della famiglia di Giulia Tramontano scomparsa da sabato da Senago: è incinta, aveva litigato con il compagno

Sono ore di ansia per la famiglia di Giulia Tramontano, la giovane agente immobiliare viene cercata ovunque. La preoccupazione dei familiari è grande anche perchè la ragazza è al settimo mese di gravidanza. Gli appelli, dopo la scomparsa di Giulia, si sono moltiplicati in queste ore. Ed emergono diversi dettagli di quello che è accaduto nella vita di Giulia Tramontano prima della sua scomparsa. Una lite e poi la fuga verso non si sa dove? Oppure è successo ben altro?

Le ultime tracce di Giulia: sabato sera era a Senago, poi da quel momento, di lei, nessuno sa più nulla. Nelle ultime ore il compagno della ragazza ha presentato la denuncia di scomparsa e i Carabinieri si sono messi al lavoro. Prima cosa: rintracciare il cellulare di Giulia che però, stando alle ultime notizie, risulterebbe spento.

In queste ore è emerso che la donna non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza e non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. Ci sarebbe però un messaggio a una amica, che farebbe pensare a qualcosa di diverso.

Giulia aveva litigato con il compagno prima della scomparsa

E’ Fanpage.it a raccogliere la testimonianza di una amica di Giulia. La ragazza spiega di aver ricevuto un messaggio ( tutto documentabile quindi) tramite il quale la Tramontano le raccontava di essere molto scossa in seguito a una lite avuta con il suo compagno.

Giulia aveva scoperto un tradimento?

L’ultimo contatto con la madre, Giulia Tramontano lo avrebbe avuto intorno alle 21.50 di sabato e – a quanto racconta il cugino Vincendo a Fanpage.it – “era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato”. Una cosa di cui appunto, avrebbe parlato anche con la madre. Per questo si teme il peggio, si teme che a Giulia possa esser accaduto qualcosa, ma cosa?

L’appello dell’associazione Penelope sui social

L’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, ha diffuso più appelli sui social nel tentativo di ritrovare Giulia. Alta 168 centimetri, la donna ha i capelli lunghi chiari e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. “Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata“, ma “è sicuramente in difficoltà in quanto al settimo mese di gravidanza”.

Giulia Tramontano scomparsa da Senago-Ultimenotizieflahs.com

Le ultime ore di Giulia

E’ sabato sera e Giulia manda i messaggi alla madre e alla sua amica. Scrive che è turbata per quello che ha scoperto ma che andrà a dormire. Dopo quei messaggi nessuno riesce più a mettersi in contatto con la ragazza. Nessuno ha visto Giulia uscire di casa ma quello che risulta molto strano, anche a chi indaga, è che la ragazza si sarebbe allontanata da casa senza la macchina.

Si teme il peggio

La famiglia di Giulia spera che questi appelli possano servire e che Giulia in un momento di smarrimento sia uscita di casa. Ma temono purtroppo il peggio, temono che a Giulia sia successo ben altro. E le storie di cronaca nera purtroppo, fino troppo spesso ci hanno raccontato epiloghi drammatici in storie simili a quelle di Giulia.