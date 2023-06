Home » Persone Scomparse » La piccola Kata avvistata a Bologna con una donna: le ultime notizie Persone Scomparse La piccola Kata avvistata a Bologna con una donna: le ultime notizie Maria Milano La piccola Kata sarebbe stata avvistata a Bologna, insieme a lei una donna: ecco cosa sappiamo con le ultime notizie

Firenze si stringe ancora una volta nella speranza di ritrovare la piccola Kata, la bambina peruviana di soli 5 anni scomparsa dal famigerato ex hotel Astor lo scorso sabato 10 giugno. Nonostante tre giorni di intense ricerche, non è emerso alcun esito positivo. Tuttavia, oggi giunge una nuova speranza, con una segnalazione di avvistamento avvenuta domenica scorsa su un autobus a Bologna, riguardante una donna accompagnata da una bambina. Al momento, non vi sono conferme ufficiali che la bimba sia proprio Kata, ma gli investigatori stanno attualmente procedendo con gli accertamenti. Per questo le ricerche si stanno concentrando anche nel capoluogo dell’Emilia Romagna con la speranza che qualcuno abbia visto la piccola.

Parallelamente alla ricerca della bambina, le autorità stanno concentrando i loro sforzi nell’indagine per il sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo che il caso possa essere collegato al racket degli affitti che coinvolge l’ex albergo Astor. Tuttavia, non sono state trovate tracce dei presunti rapitori fino ad ora, lasciando spazio a nuove ipotesi che suggeriscono un possibile coinvolgimento di persone al di fuori del territorio italiano. Questa nuova pista potrebbe significare che la bimba è stata portata all’estero. I genitori della piccola Kata sono disperati, sia la madre della bambina che il padre hanno tentato di togliersi la vita bevendo della candeggina.

La pista che porta a Bologna: cosa sappiamo sull’avvistamento

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno acquisito un post pubblicato su Facebook da alcuni occupanti dell’ex hotel, la maggior parte dei quali di nazionalità peruviana. Tuttavia, due di loro risultano irreperibili al momento. Nel messaggio si leggeva: “Ricordatevi che in Perù avete una famiglia”. Le autorità stanno ora indagando se questa frase possa essere interpretata come una minaccia o un avvertimento. I parenti di Kata hanno raccontato in queste ore che i rapporti, con questa famiglia che vive nello stabile, non fossero buoni. Le stesse persone indicate dai parenti della bambina, sembrerebbero essere scomparsi nel nulla.

La segnalazione dell’avvistamento di Kata su un autobus a Bologna risale alla domenica, un giorno dopo la sua scomparsa. Una donna che ha assistito alla scena ha contattato le forze dell’ordine, che hanno immediatamente preso in carico la segnalazione. Attualmente, i carabinieri e la Procura di Firenze stanno valutando attentamente questa presunta testimonianza nell’ambito delle loro indagini.

L’intera comunità continua ad unirsi nella speranza di ritrovare al più presto la piccola Kata e riportarla sana e salva alle braccia dei suoi cari. Le autorità, nel frattempo, continuano a lavorare instancabilmente per far luce su questo mistero, affrontando tutte le piste e le possibilità per riportare la verità a tutti coloro che sono angosciati dalla scomparsa di questa innocente bambina.