Home » Persone Scomparse » Kata 6 giorni dalla scomparsa: il malore della madre dopo la chiamata con il pianto di una bimba Persone Scomparse Kata 6 giorni dalla scomparsa: il malore della madre dopo la chiamata con il pianto di una bimba Redazione UltimeNotizieFlash Da 6 giorni non ci sono notizie della piccola Kata scomparsa nel nulla: ieri una telefonata misteriosa alla madre della bambina

Proprio ieri nel corso della puntata di Ore 14 su Rai 2, l’inviata di Milo Infante aveva dato una notizia tutta da verificare, notizia che sembrerebbe essere vera. La madre di Kata, avrebbe avuto un malore il 15 giugno, dopo una telefonata anonima che ha ricevuto nel corso della giornata. Oggi emerge che la donna sarebbe stata contattata da qualcuno, forse dai sequestratori della bambina. Al telefono pare abbia sentito la voce di una bambina che piangeva: era la piccola Kata? Sono passati ormai 6 giorni dalla scomparsa della piccola e le notizie si rincorrono una dietro l’altra. Ci sono tante, troppe cose che non tornano, anche per questo motivo, i familiari della bambina continuano a essere ascoltati da chi indaga.

La soluzione non sembra essere affatto vicina e più il tempo passa, più la situazione si complica. Inoltre Kata ha soli 5 anni e vivere da sequestrata, non è quello che dovrebbe succedere a una bambina così piccola ma anche in grado di ricordare quello che le sta accadendo. Nel frattempo emergono tutti i lati oscuri di questa vicenda, dalle parole di chi dice di aver visto Kata insieme a degli uomini con dei palloncini ( nessuna telecamera però sembra aver ripreso) a quelle dei vicini che invece raccontano che subito dopo la scomparsa della bambina, la famiglia non ha voluto che nessuno li aiutasse.

Tutte le ombre su questa vicenda

Anche i giornalisti de La nazione che stanno seguendo passo passo questa storia, evidenziano come, le ombre sul caso, siano davvero troppe. Oggi si legge sul sito:

Il caso della bimba di origini peruviane scomparsa sabato scorso dall’Astor, l’ex hotel occupato tra Novoli e San Iacopino, è sempre più contraddistinto dalle ombre. Ombre percepite anche dagli inquirenti che ufficialmente indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione. Ieri, i pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda hanno dedicato il pomeriggio a sentire prima il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo e risentire ancora una volta la mamma, Katherine Alvarez Vasquez.

C’è qualcosa che i genitori di Kata non hanno detto? Per il momento sappiamo che è cambiata la linea difensiva, che i due genitori di Kata non puntano più il dito contro nessuno, che il legale dell’associazione Penelope che stava seguendo il caso ha rimesso il mandato. E sappiamo anche che ieri, dopo l’ennesimo incontro con gli inquirenti, la madre e il padre di Kata insieme al fratellino di 8 anni della piccola non hanno più fatto ritorno all’ex Hotel Astor. Al momento si trovano in una località protetta. Niente più interviste con i giornalisti, niente immagini, niente dichiarazioni.

I genitori di Kata in diretta a Chi l’ha visto-Ultimenotizieflash.com

“Le reiterate interferenze esterne subite nello svolgimento di questo delicatissimo mandato mi hanno suggerito di rinunciare all’incarico professionale tant’è che già nel primo pomeriggio (di ieri, ndr) ho invitato la mamma a nominare altro difensore“, ha fatto sapere l’avvocato Daica Rometta che mercoledì sera era stata invece intervistata anche dall’inviata di Chi l’ha visto che aveva avuto modo di parlare anche con i genitori della piccola Kata.

Prelevato il dna di Kata

Le ultime notizie che arrivano oggi da Firenze ci raccontano tra l’altro che i Carabinieri ieri hanno lavorato sugli oggetti della piccola Kata e hanno portato via un suo spazzolino in modo da poter prelevare il suo dna. E la paura che Kata si cerchi morta, incombe.