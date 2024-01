Home » Persone Scomparse » Piera Maggio e una speranza per Denise: “C’è una segnalazione che voglio approfondire” Persone Scomparse Piera Maggio e una speranza per Denise: “C’è una segnalazione che voglio approfondire” Redazione UltimeNotizieFlash Piera Maggio riaccende le speranze. Dallo studio di Verissimo rivela che c'è una segnalazione da verificare, lei ci crede. Denise Pipitone va cercata: lo ricorda anche da Canale 5

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di oggi, anche Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. I mesi passano, gli anni passano ma la coraggiosa mamma siciliana non perde mai la speranza di scoprire che cosa è successo davvero alla sua bambina. Di una cosa è certa Piera Maggio: Denise non è stata presa per caso, Denise non è andata da nessuna parte, Denise è stata rapita. E l’appello che ha voluto lanciare dallo studio di Canale 5 resta sempre lo stesso: chiede che Denise continui a essere cercata. Perchè Denise è viva, e continuerà a crederlo fino a quando nessuno le darà conferma di un’altra realtà.

Le parole di Piera Maggio a Verissimo

“Sono trascorsi 20 anni dalla scomparsa di Denise ma per me resta sempre un rapimento – ha sottolineato Piera Maggio a Denise -. Denise va cercata. E noi lo facciamo da 20 anni a questa parte. Ovviamente non è la classica vita di ogni mamma perché devi dimostrare a tutti che sei sempre forte e coraggiosa. Ma non è così. Sono passati 20 anni dove noi non ci siamo mai fermati. Questa è la vita che ti logora. Io spesso sono altalenate con il mio umore. Io non mi abituerò mai a parlare della mia vita e del mio dolore come nulla fosse. Si tratta della mia vita e della nostra sofferenza. Dentro ho una sorta di “non metabolizzazione” di ciò che è successo“.

Piera Maggio non si arrende e continua nella sua ricerca a Denise, che oggi è una ragazza di 20 anni. La mamma di Denise ha poi aggiunto nello studio di Verissimo: “Io non mi rassegno finché non conosco la verità . Spero di trovare un buon magistrato anche se grazie al mio legale c’è fin dall’inizio. Le segnalazioni ci sono periodicamente ma valutiamo quelle più attendibili. C’è una segnalazione che mi è rimasta nella mente ma io ancora non ho avuto risposta. Una bambina che ha molte similitudini con Denise. Voglio approfondire e voglio vedere se riusciamo da privato“.