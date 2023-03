Svolta nel caso Denise Pipitone? Il commento di Piera Maggio e Pietro Pulizzi

Caso Denise Pipitone: dopo la notizia del test del dna fatto a una ragazza bosniaca di nome Denisa, Piera Maggio e Pulizzi hanno commentato questa novità dai social

Non erano trapelate indiscrezioni, di quello che è stato raccontato ieri nella trasmissione Quarto Grado, nessuno sapeva nulla. Il primo caso della trasmissione: le ultime notizie su Denise Pipitone nella puntata del 3 marzo 2023. E sono ultime notizie clamorose visto che sembra essere arrivata una svolta nel caso della bambina scomparsa nel 2004 in Sicilia. Ci si aspettava quindi anche un commento da parte di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, commento che è arrivato. Nella tarda serata di ieri, i genitori di Denise Pipitone, via social hanno commentato, quanto sta succedendo. Piera e Pietro hanno spiegato che non sapevano nulla di quello che era il lavoro dei carabinieri di Roma e non erano a conoscenza del fatto che ci fosse una ragazza di nome Denisa a cui è stato fatto un tampone salivare per il test del dna. Una notizia inaspettata, un vero e proprio fulmine a ciel sereno, hanno spiegato i genitori di Denise Pipitone che da ieri sera quindi, vivono di nuovo in quello stato di attesa e speranza, con la consapevolezza però, che anche questo ennesimo accertamento, possa essere un buco nell’acqua. Hanno imparato ormai, nel corso degli anni, ad attendere senza farsi troppe illusioni.

Qui la vicenda con le ultime notizie da Roma

Le parole della famiglia di Denise Pipitone dopo la notizia

Dopo che la notizia, data da Quarto Grado, si è diffusa su tutti i media, con l’intervista realizzata a quella che potrebbe essere Denise Pipitone, mamma Piera e papà Pietro hanno deciso di commentare sui social, travolti anche dalle tante domande e richieste di chi insieme a loro, segue da quasi 20 anni questa vicenda. Sui social la coppia ha scritto: “Non eravamo a conoscenza di tale accertamento. Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose. Grazie“.

Tantissimi i commenti per la coppia. Claudia ad esempio ha scritto: “Cara Piera Maggio , comprendo come siano difficili queste parole. Il cuore pieno di speranza, una gioia trattenuta, una continua lotta con il cuore che scoppia e la razionalità che lo induce a battere più piano. Dover rassicurarsi di non illudersi ogni volta pur avendo una speranza accesa da decenni. Sono con te Piera Maggio e con Piero. Vi penso e vi abbraccio“. Un abbraccio che è quelli di tutta Italia. Tutti speriamo che a 18 anni di distanza da quel maledetto giorno, Piera e suo marito possano finalmente scoprire la verità.