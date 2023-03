Denise Pipitone si riaccende la pista Rom: DNA a una ragazza che vive a Roma

Da Quarto Grado le ultime notizie sul caso Denise Pipitone: si attende il test del dna fatto a una ragazza di 20 anni di origini bosniache a Roma

E’ la trasmissione Quarto Grado a raccontare in modo approfondito le ultime novità sul caso di Denise Pipitone. Una esclusiva del programma di Rate 4 che ha ascoltato la ragazza che, secondo quanto risulta nelle indagini, potrebbe essere Denise Pipitone. Nessuna indiscrezione, sul lavoro dei carabinieri di Roma era trapelata ma ieri, è arrivata la notizia: si riapre la pista rom che per molti anni è stata seguita, alla ricerca di quella bambina avvistata a Milano, che poteva Denise? Come raccontato nel programma di Rete 4, Martedì scorso, è stato prelevato il Dna a una ragazza di origini bosniache che attualmente risiede a Roma, nella periferia nord-est. La giovane rom di nome Denisa, in Italia dal 2018, racconta all’inviata di “Quarto Grado” l’arrivo dei carabinieri che le hanno mostrato la foto di Piero Pulizzi, papà naturale di Denise. La ragazza non si aspettava nulla, e non conosceva neppure la storia della bambina siciliana tanto che, spiega la giornalista, ha pensato persino in un primo momento che lei potesse essere Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bambina che i carabinieri cercano. Alla ragazza non è stato detto molto i Carabinieri le hanno fatto il tampone per il test del dna e le hanno detto di non lasciare Roma, in attesa delle novità.

Denise Pipitone ultime notizie: si riapre la pista rom

“Mi hanno fatto vedere la foto di un uomo con sua figlia ma non li conosco. I Carabinieri mi hanno detto che stanno cercando una bambina scomparsa“, ha raccontato Denisa alle telecamere di “Quarto Grado”. La giornalista che ha seguito questo caso e che ha incontrato la giovane Denisa ( che si chiamerebbe come la bambina avvistata a Milano dalla guardia giurata poche settimane dopo la scomparsa della piccola di Mazara del Vall) spiega che ci sono dati anagrafici, secondo i quali, la ragazza sarebbe nata in Bosnia nel 2002, due anni dopo Denise Pipitone. La giovane ha poi raccontato di essere cresciuta in Bosnia con la nonna e di aver vissuto in Italia per un periodo quando aveva tre anni. Cose che potrebbero persino coincidere con la storia di Denise Pipitone, visto che la ragazza, avrebbe i suoi primi veri ricordi, quelli di una bambina di 3 anni, proprio in Italia ( il periodo in cui Denise è stata sequestrata e poi forse portata via). Denisa, che non ha foto della sua infanzia, non conoscerebbe sua madre e neanche suo padre. Un altro elemento che sembrerebbe coincidere con la storia di Denise Pipitone.

Le forze dell’ordine però non si sbilanciano e da chi indaga, non arriva nessuna indiscrezione su questa storia. Si aspetta solo il test del dna, che potrebbe rivelare tutto o niente. E potrebbe mancare molto poco, visto che il tampone alla ragazza di nome Denisa è stato fatto il 21 febbraio 2023.