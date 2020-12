Sondaggi politici ultime notizie dicembre 2020: bene Lega, male PD

Vediamo nel dettaglio i risultati dei sondaggi politici trasmessi dal Tg di La7 per quanto riguarda il mese di dicembre 2020 che è appena cominciato. Non molte novità, ma dati in linea con le ultime tendenze: Lega e Fratelli d’Italia continuano a essere i partiti che riscuotono più successo tra gli italiani, con PD e M5S che invece continuano a perdere consensi, complice anche una gestione della situazione legata al Covid che di certo non ha aumentato le loro simpatie tra gli italiani. Mettiamo a fuoco nel dettaglio i numeri per scoprire qualcosa di più sugli ultimi sondaggi politici.

Sondaggi politici ultime notizie dicembre 2020: bene la Lega di Matteo Salvini

La Lega continua a riscuotere consensi dopo un periodo di calo che era andato a favore dell’altro partito di destra, quello guidato da Giorgia Meloni. E invece Matteo Salvini sembra stare riguadagnando posizioni importanti e si conferma come primo partito grazie anche ad un balzo in avanti di ben l’1,1% che la porta al 24,4% dei consensi. Insieme alla Lega cresce anche Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni continua a ricevere consensi tra gli italiani: la leader di FI vola infatti al 16,4% rispetto al 16,2% registrato nell’ultima settimana di novembre e fa quindi registrare un seppur piccolo balzo in avanti.

Sondaggi politici ultime notizie dicembre 2020: male PD e M5S

Dati decisamente meno rosei per PD e M5S che continuano a perdere consensi tra gli italiani. La maggioranza proprio non convince, convinceva poco già prima e men che meno adesso anche e soprattutto a causa di una gestione della pandemia decisamente discutibile. Il PD rimane il secondo partito d’Italia ma scende ancora di mezzo punto andando sotto la soglia del 20 (19,8%). Tempi duri anche per il M5S che, secondo le ultime notizie sui sondaggi politici perde nuovamente la terza posizione a favore di FDI e diventa il quarto partito in Italia con un calo di 0,6% (la perdita più alta della settimana ed il 15% dei consensi). Sorride poco anche Forza Italia che dal 6.4% della scorsa settimana, in questa prima settimana di dicembre 2020 perde uno 0.2% e si attesta sul 6.2.

Insomma dando un’occhiata al quadro generale, la scena politica è caratterizzata soprattutto dal crescente consenso a quelli che sono attualmente i partiti di opposizione – Lega e Fratelli d’Italia – con Matteo Salvini e Giorgia Meloni in prima linea. Tempi duri per la maggioranza che guida il Paese e che, da qualche mese a questa parte, è costantemente sommersa di critiche.

Foto Profilo Ufficiale Twitter Matteo Salvini