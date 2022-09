Le prime parole di Giorgia Meloni colei che diventerà la prima donna presidente del consiglio in Italia

Sorridente e pacata, Giorgia Meloni parla agli italiani e ringrazia tutti coloro che hanno scelto Fratelli di Italia, partito leader alle elezioni 2022

Con toni pacati, ma con il sorriso stampato e gli occhi lucidi, intorno alle 2 e mezza di questa notte, Giorgia Meloni, ha deciso di fare il suo primo discorso, il primo discorso di colei che sta per diventare la prima leader donna del nostro paese. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà lei alla guida del nuovo Governo, primo presidente del consiglio donna in Italia. Questa notte, dal palco dell’hotel Parco dei Principi di Roma, sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia si è rivolta a tutti gli italiani, non sono al 26 % di persone che hanno deciso di votare per il suo partito. E ha spiegato: “Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fdi“.

E ancora: “È il tempo in cui gli italiani potranno avere finalmente un governo che esce da una chiara indicazione alle urne». Si è detta anche pronta a conquistare la fiducia delle tante persone che hanno deciso di non andare a votare, spiegando che non è giusto pensare che molti italiani non si fidino più del Governo e dei politici in generale.

Le prime parole di Giorgia Meloni dopo lo spoglio e i primi risultati

Nonostante una campagna elettorale molto forte, a tratti anche violenta contro la sua figura spera che le cose nei prossimi giorni possano cambiare: “penso che la situazione in cui versano l’Italia e la Ue richieda il contributo di tutti. Un clima sereno, quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico». L’invito di Meloni alla responsabilità è arrivato dopo una dedica a chi se n’è andato via prima di vedere un partito di destra vincere le elezioni in Italia: “Fdi primo partito significa per tanti orgoglio, riscatto. È una vittoria che voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Ma quando sarà passata questa notte, dovremo ricordarci che siamo a un punto di partenza: è da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. È il tempo della responsabilità: se vogliamo fare parte della storia, dobbiamo capire la responsabilità che abbiamo nei confronti di decine di milioni di persone.”

Dai social la Meloni ha poi commentato: “Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che – in questi anni – ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia. GRAZIE!.”