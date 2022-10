Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera: le sue prime parole

Le prime parole di Lorenzo Fontana, eletto oggi presidente della Camera

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato, Lorenzo Fontana invece è il nuovo presidente della Camera, eletto il 14 ottobre 2022 con 222 voti. A Montecitorio, è stato eletto questa mattina il “candidato” della Lega. Fontana è il sedicesimo presidente e il secondo esponente della Lega a ricoprire la terza carica dello Stato, dopo Veronica Pivetti. Dopo l’elezione di Fontana, è subito arrivato il commento di Matteo Salvini: “Non è giorno di polemiche: essere cattolico non è un disvalore. Pro Putin? Fontana è pro Italia” sono state queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini interpellato sulle critiche del centrosinistra al neopresidente della Camera .

Le prime parole di Fontana nel suo discorso: “Onorevoli colleghi, è con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no. Sarà mio onore dirigere il parlamento.” Poi ha parlato delle sue origini, del quartiere di Verona dal quale viene. Sembravano non esserci speranze, e invece ha dimostrato, con la sua storia, che credendo in qualcosa, si può fare tanto. “Dobbiamo recuperare un po’ di orgoglio in quello che siamo” ha detto nel suo discorso Fontana. “La legislatura che si apre dovrà affrontare temi fondamentali per il presenti e il futuro” ha detto. E poi: “Auguro di vivere la legislatura con sobrietà e serietà.”

Le prime parole di Fontana per Papa Francesco

“Volevo dedicare un primo saluto al pontefice Francesco che rappresenta un riferimento spirituale per la maggioranza dei cittadini italiani“. Così il neoeletto presidente della Camera Lorenzo Fontana nel discorso dopo la proclamazione. Applauso dell’Aula. E poi ha aggiunto: “Il Papa sta svolgendo un’azione diplomatica a favore della pace senza uguali”.

“Anche qui alla Camera buona la prima. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana“. Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando in Transatlantico l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.