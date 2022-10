Governo Meloni: la lista dei ministri è ufficiale, domani il giuramento

Giorgia Meloni ha accettato il mandato e presentato la lista dei ministri: domani il giuramento

Intorno alle 17,45 del 21 ottobre 2022, Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica, ha presentato all’Italia la lista dei ministri che domani, alle 10 giureranno per iniziare la nuova legislatura. Nessuna sorpresa: la lista dei ministri si compone di nomi che erano già trapelati dalle indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni. Poche parole per Giorgia Meloni, apparsa visibilmente emozionata. Come aveva detto questa mattina, dopo le consultazioni con Mattarella, non c’è tempo da perdere, bisogna agire perchè la nazione, ha bisogno di un Governo.

I ministri senza portafoglio

Roberto Calderoli (Lega) ministro Affari Regionali e le Autonomie

Paolo Zangrillo (Forza Italia) ministro Pubblica amministrazione – Nato a Genova ma coordinatore di Forza Italia in Piemonte, laurea in giurisprudenza, esperienze come manager di grandi aziende.

Luca Ciriani (Fratelli d’Italia) ministro Rapporti con il Parlamento – Friulano, 55 anni, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia per due legislature.

Andrea Abodi (tecnico) ministro per lo Sport e i giovani

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia) ministro per le Riforme istituzionali – Veneta, 76 anni, giurista, Elisabetta Casellati è stata nella scorsa legislatura presidente del Senato

Eugenia Roccella (Fratelli d’Italia) ministro Famiglia, Natalità e Pari opportunità

Nello Musumeci (Fratelli d’Italia) ministro delle Politiche del Mare e del Sud

Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr

Alessandra Locatelli (Lega) ministro per le Disabilità – Il nuovo ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli, è della Lega.

La lista dei ministri con portafoglio

Antonio Tajani (Forza Italia) ministro degli Esteri e vicepremier – Antonio Tajani, 68 anni, vicepresidente e co-fondatore di Forza Italia.

Carlo Nordio (Fratelli d’Italia) ministro della Giustizia

Matteo Piantedosi (tecnico) ministro dell’Interno – Al Viminale resta un prefetto: Matteo Piantedosi, da due anni a capo dell’Ufficio territoriale di Governo di Roma, è il nuovo ministro. Uomo di fiducia di Matteo Salvini.

Giancarlo Giorgetti (Lega) ministro dell’Economia – Il leghista Giancarlo Giorgetti arriva al Tesoro

Guido Crosetto (Fratelli d’Italia) ministro della Difesa è uno dei fondatori di Fratelli d’Italia insieme a Ignazio La Russa e Giorgia Meloni.

Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) ministro delle Imprese e del made in Italy

Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) ministro Agricoltura e Sovranità alimentare

Matteo Salvini (Lega) ministro Infrastrutture e vicepremier

Gilberto Pichetto Frattin (Forza Italia) ministro Ambiente e sicurezza energetica

Giuseppe Valditara (Lega) ministro Istruzione e Merito – Giuseppe Valditara, milanese, 61 anni, è stato fino ad oggi professore ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e l’Università Tor Vergata di Roma.

Maria Elvira Calderone (tecnico) ministro del Lavoro

Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) ministro del Turismo

Annamaria Bernini (Forza Italia) ministro Università e ricerca

Orazio Schillaci (tecnico) ministro della Salute

Gennaro Sangiuliano (tecnico) ministro della Cultura – Napoletano, classe ’62, una formazione da giurista e una carriera tutta nel giornalismo, inviato di economia e politica internazionale e poi direttore, dal 2018 al timone del Tg2 Rai.

Alfredo Mantovano (tecnico) sottosegretario Presidenza