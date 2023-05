Alluvione Emilia Romagna: Giorgia Meloni attesa per le 12

Per Giorgia Meloni è arrivato il momento di rientrare in Italia: ha lasciato in anticipo il G7 vuole essere in prima linea in Emilia Romagna

Ha anticipato il suo ritorno in Italia Giorgia Meloni e nelle prossime ore dovrebbe essere in Emilia Romagna, la regione messa in ginocchio da una ondata di maltempo senza precedenti che ha visto fiumi esondare e pioggia cadere come se lo avesse fatto per sei mesi consecutivi. Un disastro di grandi dimensioni. Se il bilancio delle vittime si è fermato, nonostante il dolore per la perdita di 14 persone, quello degli sfollati purtroppo, è di livello catastrofico. Sono migliaia e migliaia le persone che hanno perso tutto e che sono rimaste senza casa. Quasi 40 mila gli sfollati.

Giorgia Meloni quindi ha anticipato il suo ritorno in Italia dal G7 in corso a Hiroshima, affermando che la sua coscienza le impone di farlo. Oggi visiterà le zone colpite dall’alluvione e ha annunciato che martedì durante il Consiglio dei Ministri saranno presi provvedimenti per aiutare le zone colpite, assicurando che le risorse necessarie saranno reperite.

Giorgia Meloni attesa per l’ora di pranzo in Emilia Romagna

La presidente del Consiglio è in volo verso l’Emilia Romagna, dove è attesa attorno all’ora di pranzo per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo. L’aereo di Stato italiano, decollato nella notte da Hiroshima in anticipo sulla chiusura del vertice del G7, ha fatto uno scalo tecnico in Kazakistan e ora è diretto in Italia.

Le parole di Giorgia Meloni poche ore fa ( video)

“Non riesco a stare lontana dall’Italia, ho bisogno di lavorare in prima persona” ha detto la premier.

Le ultime notizie dall’Emilia Romagna

L’emergenza maltempo in Emilia Romagna continua con le piogge incessanti, ampie zone allagate e nuovi smottamenti che stanno causando gravi danni all’Appennino. Il numero delle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni è salito a oltre 36.600, con la maggior parte dei casi registrati nel Ravennate. Durante un volo di controllo delle linee elettriche, un elicottero è precipitato, causando 4 feriti, di cui due in condizioni gravi.

A Forlì si spala il fango con l’aiuto dei volontari

Le parole del ministro Salvini

“L’Italia è un Paese serio, i soldi li trova senza riaprire un dossier” ha detto questa mattina Salvini. E ancora: “Il territorio va infrastrutturato e messo in sicurezza. Non esistono dighe di destra o sinistra e per la ricostruzione occorrerà varare delle norme di emergenza”.

“La mia intenzione è dare alla comunità l’idea che ci potrà essere già dai primi giorni della settimana prossima, poi ci occuperemo della conta dei danni. Questo è uno spirito unitario e costruttivo”: poi ha chiosato invitando “gli italiani a mostrare la loro solidarietà trascorrendo le vacanze in Romagna, come io faccio da molti anni”.