Elezioni 2018: malore al seggio, muore anziana a Matera

Notizie flash-Non è purtroppo la scena di un film ma quello che è successo davvero oggi 4 marzo 2018 nel giorno delle elezioni in Italia. Le ultime notizie arrivano dalla Basilicata. Una donna di 85 anni è morta a causa di un malore nell’atrio di una scuola elementare del rione San Pardo, a Matera, in cui era stato allestito un seggio per le elezioni politiche. L’anziana, che era andata a votare accompagnata dal marito, è stata inizialmente soccorsa dai presenti. Inutile il successivo intervento del 118: all’arrivo dell’ambulanza, la donna era già deceduta. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il personale del 118 che ha cercato di intervenire ma la signora era già deceduta. Per il momento non si conosce l’identità della donna deceduta oggi mentre andava a votare. Pochissime le informazioni su questo fatto di cronaca.

