Adua la parrucchiera scomparsa da Parma si è fatta viva con la famiglia ma non torna a casa

E’ scomparsa il 28 febbraio senza lasciare tracce e senza dire nulla ai suoi familiari Adua, una parrucchiera di Parma. Sua madre ha aspettato di avere sue notizie ma poi, vedendo che sua figlia non si faceva sentire, vedendo che non chiamava ha deciso di denunciare la sua scomparsa. Ma non si è limitata solo alla denuncia, ha anche chiesto l’aiuto di programmi televisivi, come Chi l’ha visto e poi Pomeriggio Cinque. La storia di Adua quindi è finita anche in tv e lei ha scoperto che erano molte le persone che la stavano cercando. Non solo, la mamma aveva raccontato di quanto il suo compagno, un tunisino, fosse violento e anche gli amici di Adua erano preoccupati; pensavano che alla donna fosse successo qualcosa di brutto. Sbagliavano: Adua infatti si è messa in contatto con la famiglia e con i giornalisti per dire che non si trova in pericolo ma che si è allontanata per delle cure mediche. La donna si troverebbe in una clinica al Nord Italia, dove è in cura.

LA SCOMPARSA DI ADUA ULTIME NOTIZIE: LA PARRUCCHIERA STA BENE MA NON VUOLE TORNARE A CASA

La giornalista di Pomeriggio Cinque spiega che questi problemi di salute non hanno nulla a che fare con uso di sostanze stupefacenti o altro.

La mamma di Adua le avrebbe spiegato che si tratta di problemi di salute che molte persone hanno ma che Adua, essendo più ansiosa di altri, ha deciso di allontanarsi per cercare di curarsi.

Dopo aver parlato con una giornalista de La Gazzetta di Parma, la donna ha anche chiamato sua madre e le ha detto di aver bisogno di tempo, di non sapere quando se come tornerà, che potrebbe anche solo tornare per salutare.

“Non mi ha ucciso nessuno, sto bene ho chiamato per far sapere al mondo che sto bene e sono viva. Mi sto curando io sono in Italia non so dove sia il mio compagno ma non siamo nello stesso posto” queste alcune delle frasi che Adua ha detto sia a sua madre che alla giornalista della Gazzetta di Parma che ha raccontato la sua storia.

Adua quindi sta bene e ha anche fatto sapere che sua madre sapeva di questi suoi problemi di salute e che non l’ha avvisata della sua assenza solo per non farla preoccupare ma quando poi ha visto il polverone che ha alzato, ha deciso di telefonare i giornalisti per dire che non le è successo nulla.