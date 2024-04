Home » Ultimissime » La piccola Danka è stata uccisa, l’annuncio del premier in una riunione straordinaria Ultimissime La piccola Danka è stata uccisa, l’annuncio del premier in una riunione straordinaria Redazione UltimeNotizieFlash Drammatico epilogo per la piccola Danka: la bambina di cui si era occupato anche Chi l'ha visto è stata uccisa. Oggi la comunicazione ufficiale, le ultime

La storia della piccola Danka è arrivata nella tv italiana grazie a Chi l’ha visto. Il programma di Federica Sciarelli ieri ha raccontato vicenda della bambina serba di due anni scomparsa mentre stava giocando a pochi metri di distanza dalla sua mamma. La polizia la stava cercando in tutta Europa e oggi purtroppo, a dieci giorni dal momento della scomparsa, la drammatica notizia: “Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka I.; è stata uccisa”. L’annuncio è stato dato questa mattina dal presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una riunione straordinaria coi ministri del suo governo. Il leader del Paese ha aggiunto che la polizia ha arrestato due persone sospettate di aver commesso il delitto. La piccola Danka aveva circa due anni ed era sparita una settimana fa vicino alla città di Bor, in Serbia.

Per le ricerche della piccola era stata diramata una allerta Amber in tutta Europa ma non è servito a nulla. Ora le indagini per dare un nome e un cognome agli assassini della piccola che, stando alle ultime notizie arrivate dalla Serbia, sarebbero due.

Si sarebbe trattato di un tragico incidente, almeno queste sono le prime notizie ma saranno tutte da verificare. La polizia ha riferito che i due uomini hanno confessato l’omicidio e che è in corso una perquisizione della zona alla ricerca del corpo. Secondo quanto riportano i media, i due avrebbero ucciso la bambina investendola con l’auto, e successivamente avrebbero gettato il cadavere in una discarica lungo la strada. La notizia è stata riportata dai media di tutta la regione balcanica. Da giorni, infatti, la scomparsa di Danka occupa le prime dei giornali. Anche l’Interpol aveva emesso nei giorni scorsi un avviso giallo per aiutare le ricerche della bambina. Era arrivata anche una segnalazione ma purtroppo, la piccola era già morta da giorni. I genitori in questa settimana hanno persino dovuto fare i conti con le accuse di chi aveva puntato il dito contro di loro. Si era persino detto che avevano venduto la piccola Danka.