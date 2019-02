Giorgio Montin scomparso dal biellese ritrovato morto: le ultime notizie dall’autopsia

Purtroppo per Marianna non ci son buone notizie, il suo papà non tornerà a casa. Poche ore fa infatti la conferma: è di Giorgio Montin il cadavere ritrovato in avanzato stato di decomposizione. L’uomo era scomparso una mattina di dicembre senza lasciare tracce. Marianna aveva lanciato diversi appelli in tv per cercare suo padre, svanito nel nulla. Tre giorni fa la notizia del ritrovamento del cadavere: è proprio Giorgio l’uomo ritrovato nei boschi di frazione Valle, a Pralungo, lungo le rive dell’Oropa. Giorgio Montin, il pensionato di 63 anni originario di Trivero (Biella) era scomparso il 10 dicembre scorso. Sua figlia ha sempre pensato che l’uomo dovesse incontrare qualcuno il giorno della sua scomparsa. Aveva infatti fatto la spesa, non per una sola persona, ma dentro casa era rimasto solo lo scontrino degli acquisti fatti. Non c’era traccia di nulla per cui la ragazza ha immaginato che magari suo padre si fosse allontanato.

Per il momento poche certezze su quello che è accaduto a Giorgio e come sempre, anche in questo caso, saranno gli esami autoptici a chiarire i dettagli di questa morte. Incidente? Omicidio? Al momento si guarda in tutte le direzioni ma pare che ci siano delle circostanze molto strane da chiarire.

GIORGIO MONTIN RITROVATO MORTO: LE ULTIME NOTIZIE SULLA SCOMPARSA DELL’UOMO

Il cadavere di Giorgio è stato ritrovato ma non ci sono in quella stessa zona i suoi occhiali. Sua figlia dice che non si sarebbe mai allontanato senza quelli.

Inoltre pare che nei giorni precedenti alla sua scomparsa, l’uomo avrebbe ritirato una somma di denaro pari quasi a 2000 euro della quale non ci sarebbero tracce.

Sempre secondo quanto sostiene Marianna, suo padre non avrebbe avuto motivo di avvicinarsi alle rive del fiume, aveva infatti dei problemi alla gamba e non era solito passeggiare in quella zona.

I carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal procuratore Teresa Angela Camelio, che hanno già effettuato i primi rilievi la sera stessa del ritrovamento, stanno ora proseguendo nelle indagini. Nelle prossime si potrà capire quando è morto Giorgio e anche quali potrebbero essere le cause della sua morte.

La figlia di Giorgio aveva partecipato diverse volte alla trasmissione Chi l’ha visto sperando che qualcuno sapesse che fine avesse fatto suo padre ma non aveva ricevuto nessuna notizia utile.