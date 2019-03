Va a C’è posta per te per chiedere scusa alla sua ex: lei chiude la busta, lui accoltella il nuovo fidanzato

Le storie che ascoltiamo in tv si intrecciano con la vita di tutti i giorni. Questo è spesso anche il segreto del successo di un programma come C’è posta per te, programma nel quale vengono raccontate delle storie in cui il pubblico a casa ci si rivede. Purtroppo c’è anche un dopo e la vicenda che stiamo per raccontare è il sequel di quello che è successo dopo il programma di Maria de Filippi. Tre anni fa infatti , un ragazzo di soli 22 anni aveva scritto al programma per riallacciare i rapporti con la sua ex. Lei però non aveva voluto perdonare il suo fidanzato e aveva deciso di non aprire la busta. Questa vicenda sei è conclusa del peggiore dei modi: il ragazzo infatti non ha accettato il rifiuto della sua fidanzata e ha accoltellato il suo nuovo fidanzato. Dalla tv ai banchi di un tribunale quindi.

Tutto è iniziato nel gennaio del 2016, e di questa storia si era anche parlato in altre occasioni.

Torna oggi alla ribalta della cronaca in quanto siamo giunti all’ultima fase giudiziaria di questa vicenda.

E’ infatti arrivata la condanna in cassazione che riduce le pene precedenti: il giovane infatti è stato condannato a 8 anni di carcere. Una condanna che stona forse con quelle che erano le intenzioni del ragazzo: non solo fare del male al nuovo fidanzato della sua ex ma anche colpire lei. In aula sono state presentate anche delle intercettazioni, che sembravano dimostrare le intenzioni del giovane di aggredire anche la sua ex. I giudici hanno ritenuto che non fosse necessario procedere in questo senso e hanno optato per una pena di 8 anni per il reato di tentato omicidio premeditato.