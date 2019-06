Cold case risolto dopo 20 anni: Virginia uccisa dal marito e data in pasto ai maiali

Quando una donna scompare, purtroppo, nella maggior parte dei casi, il marito o il suo compagno è coinvolti nella vicenda. E non fa eccezione un caso di 20 anni fa che è stato chiuso oggi dopo tantissimi esami, indagini, ricerche. Una donna che era scomparsa da 20 anni avrà giustizia: a ucciderla sarebbe stato suo marito che poi, dopo averle tolto la vita, per cancellare ogni sua traccia, l’avrebbe data in pasto ai maiali. Sono queste le notizie che arrivano da Velo d’Astico, in provincia di Vicenza. Il colpevole di questo omicidio non potrà pagare: è infatti venuto a mancare nel 2011. Si era portato la sua verità nella tomba ma gli investigatori sono riusciti a capire che cosa fosse successo a Virginia. Un tipico cold case quindi, che a distanza di 20 anni viene risolto. Il tutto grazie ai nuovi esami del dna e anche grazie al ritrovamento di un’unghia che apparteneva alla donna.

Questo caso però non è ancora chiuso. Infatti, oltre a Virginia, c’è anche un’altra donna nella vita di Valerio Sperotto, un’altra donna scomparsa. Potrebbe aver fatto la stessa fini della Mihai? Virginia, la seconda moglie di Valerio, era scomparsa nel 1999 ma prima di lei, c’era stata un’altra donna nella vita dell’allevatore. Anche lei potrebbe aver fatto la stessa fine? Le indagini proseguiranno per cercare delle tracce anche della prima moglie di Sperotto.

Le forze dell’ordine sono arrivate a questa macabra scoperta grazie a una segnalazione anonima.

DUE DONNE SCOMPARSE NELLA VITA DI VALERIO SPEROTTO: SONO ENTRAMBE SUE VITTIME?

L’esito della consulenza sulle tracce del Dna compiuta dai Ris e arrivata sulla scrivania del pm Hans Roderich Blattner, che ha riaperto il fascicolo due anni fa, non lascia dubbi: la corrispondenza è positiva al 100% con quella di Mihai. Il reperto proverebbe che il corpo della donna è stato fatto sparire nella porcilaiapresumibilmente da Sperotto, dal quale la vittima si stava separando.

Come dicevamo in precedenza, la stessa fine, secondo le ipotesi investigative, potrebbe essere toccata anche alla prima moglie dell’uomo, Elena Zecchinato, di cui si sono perse le tracce nel 1988. Le nuove prove, riferiscono i giornali locali, faranno partire a luglio analisi più approfondite sulle tubature e sulle vasche della porcilaia, dove i carabinieri sono tornati nelle ultime ore per un sopralluogo. E’ possibile che dopo 30 anni dalla sua scomparsa siano ancora presenti delle tracce in quel posto? Non si può escludere questa eventualità.

In paese da tempo si mormorava sulla possibilità che l’uomo avesse fatti sparire sia la prima che la seconda moglie ma non c’erano mai state delle prove per dimostrare il suo coinvolgimento nella scomparsa, e quindi nella morte delle due donne.