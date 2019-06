Maltempo al Nord Italia ultime notizie: c’è un morto nel torinese

Notizie Flash-Italia completamente spaccata in due, al Nord il maltempo imperversa mentre in molte zone del centro e al Sud si vive una caldissima estate. E dalla provincia di Torino purtroppo, dopo le forti piogge delle ultime ore, arrivano brutte notizie. Si cercava infatti un uomo che era dato per disperso, purtroppo è stato ritrovato il suo cadavere. La segnalazione di un uomo di 65 anni disperso, era arrivata ieri; l‘uomo si trovava nella zona a monte della frazione Vignassa, comune di Villarfocchiardo (Torino). Questa mattina purtroppo, la brutta notizia. Le unità cinofile del soccorso alpino hanno segnalato il corpo lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali.

UOMO RITROVATO MORO A VILLARFOCCHIARDO: LE ULTIME NOTIZIE

Una tragica fatalità, così potremmo definirla. Secondo quanto riportano i media torinesi infatti, l’uomo era uscito ieri di casa solo per cercare i suoi occhiali. Il giorno prima era andato a cerca di funghi nel bosco e probabilmente li aveva lasciati in qualche sentiero. Così ieri pomeriggio è uscito di casa per cercarli ma purtroppo non è più rientrato a causa del maltempo.

Dopo la segnalazione della scomparsa, le ricerche sono state interrotte a causa della forte pioggia e del buio. E questa mattina purtroppo, con l’arrivo delle prime luci la brutta notizia. Per il 65enne non c’è stato nulla da fare.

Intorno alle 6,15 un cane dell’Unità Cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha individuato la salma, lungo il torrente a monte della borgata, segnalando il ritrovamento con l’abbaio. Inizieranno quindi adesso le indagini anche per capire quali siano state le cause della morte dell’uomo.