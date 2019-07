Savona, donna uccisa al karaoke: l’ex marito Domenico Massari spara davanti al carcere e si costituisce

Domenico Massari spara davanti al carcere e si costituisce: è questo l’epilogo del caso della donna uccisa al karaoke a Savona, nel corso di una serata in un ristorante. Il drammatico omicidio è avvenuto sabato sera quando Deborah Ballesio, 39 anni, è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco a seguito dell’incursione del suo ex marito nel locale in cui si trovava. Si è presentato nel locale all’improvviso e ha aperto il fuoco ferendo anche tre persone, tra cui una bambina, che è stata colpita di striscio. L’assassino, Domenico Massari, 54 anni, ha dunque deciso di costituirsi e lo ha fatto in maniera teatrale.

SAVONA, DONNA UCCISA AL KARAOKE: IL MARITO DOMENICO MASSARI SPARA DAVANTI AL CARCERE E SI COSTITUISCE

Sabato Sera Domenico Massari, 54 anni, conosciuto come “Mimmo”, ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesio, 39 anni, a colpi di pistola. Il gesto era premeditato. Si è recato in un locale sulla spiaggia della riviera ligure con un unico intento: uccidere la sua ex moglie, verso la quale provava un odio smisurato. La donna aveva organizzato un karaoke presso il ristorante di Savona Acquario. Non poteva immaginare che, mentre si trovava sul palco, sarebbe stata uccisa senza alcuna pietà da quell’uomo che un tempo aveva amato.

DEBORAH COSTRETTA A SUBIRE VIOLENZE DALL’EX MARITO: AVEVA CHIUSO OGNI RAPPORTO CON LUI

Deborah Ballesio aveva allontanato quell’uomo che, fin troppe volte, si era mostrato violento. Voleva controllarla, e il fatto di non esserci riuscito probabilmente è alla base del folle gesto compiuto in un ristorante di Savona. Si è recato in quel luogo armato, con l’unico intento di uccidere. Appena arrivato nel locale si è fatto notare dalla ex moglie dicendo: “Ti ricordi di me?“. E lei purtroppo se lo ricordava bene ma non ha avuto modo di dire o fare nulla, perché il 54enne ha aperto il fuoco verso la donna uccidendola. Ma non finisce qui, perché la sua furia omicida l’ha portato a ferire anche altre tre persone che pensavano di poter trascorrere un sabato sera all’insegna del divertimento. Una volta compiuto il gesto, eliminando la donna che non poteva possedere, Domenico Massari è scappato a piedi, riuscendo a far perdere ogni traccia di lui. Una sua immagine era stata diffusa per poter ricevere delle segnalazioni. Sentendosi con il fiato sul collo l’uomo si è dunque presentato davanti al carcere. Avrebbe sparato qualche colpo di pistola per attirare l’attenzione per poi costituirsi alle forze dell’ordine.