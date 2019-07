Napoli, sorprende la moglie con l’amante e li accoltella

A Napoli, precisamente a Pianura, un uomo sorprende la moglie con l’amante e li accoltella entrambi. E’ accaduto la scorsa notte, poco prima delle ore 2, in una casa che si trova in via Vicinale Pigniatiello. Come nel peggiore dei film, l’uomo sarebbe rientrato in casa trovando la moglie con l’amante, un uomo di 33 anni. Dunque la rabbia è arrivata al culmine, portandolo a prendere un coltello e ad avventarsi sulla consorte e il malcapitato.

NAPOLI, UOMO ACCOLTELLA MOGLIE E AMANTE DOPO AVERLI SORPRESI INSIEME

Una volta sorpresa la moglie con l’amante in casa, l’uomo non ci avrebbe visto più. Sarebbe scaturita una pesante lite che lo avrebbe portato a prendere un coltello avventandosi sui due. L’amante della donna, un uomo giovane di 33 anni, sarebbe stato colpito alle spalle più volte rimanendo ferito.

L’AMANTE E LA MOGLIE SONO RIMASTI FERITI: ENTRAMBI SI TROVANO IN OSPEDALE

Anche la moglie è rimasta ferita dalla furia dell’uomo e si trova presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli. Il suo amante, invece, è ricoverato presso l’Ospedale San Paolo. Attualmente i carabinieri si stanno occupando delle indagini, anche se la dinamica dei fatti sembra essere abbastanza chiara. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa storia che arriva da Pianura (Napoli).

Napoli, sorprende la moglie con l’amante e li accoltella ultima modifica: da