Sebastiani ha ucciso Elisa Pomarelli perchè era lesbica e non voleva più vederlo?

Potrebbe averla strangolata ma gli inquirenti non hanno ancora ben chiaro se dietro a questo gesto ci sia stata della premeditazione oppure se si sia trattato di un raptus. Elisa Pomarelli è stata uccisa da Massimo Sebastiani in quanto lo aveva rifiutato. Ma la cosa va oltre e a spiegarlo è Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center . Secondo Marrazzo infatti, Elisa sarebbe stata uccisa perchè lesbica. Il Sebastiani infatti non avrebbe accettato la sua omosessualità e le avrebbe fatto del male per il rifiuto si, ma più in generale perchè lei non poteva amarlo in quanto omosessuale. La ragazza, probabilmente le corso del pranzo con il suo amico, gli avrebbe manifestato la volontà di non volerlo più vedere e questo avrebbe fatto scattare l’ira del Sebastiani.

In questa storia triste quindi, ci sarebbero anche i tratti distintivi dell’omofobia.

ELISA POMARELLI UCCISA DA MASSIMO SEBASTIANI PERCHE’ LESBISCA?

“Elisa Pomarelli è stata uccisa due volte: come donna e come lesbica, perché ha rifiutato il suo assassino” ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, sull’omicidio della 28enne. Si tratta, spiega, di “un femminicidio premeditato e compiuto come atto punitivo per Elisa, in quanto donna e lesbica. L’assassino dovrebbe essere condannato due volte e giudicato senza alcuna attenuante“.

Il Marrazzo continua: “Quanto accaduto dimostra quanto siamo indietro sui diritti delle donne e delle persone lesbiche, gay e trans. E’ importante che al più presto venga approvata una legge contro l’omofobia, che preveda anche percorsi formativi e culturali dalla scuola primaria e nella società, per abbattere il pregiudizio e la discriminazione contro le donne e le persone lesbiche, gay e trans” .

Nelle prossime ore saranno resi noti i risultati dell’autopsia fatta sul cadavere di Elisa che permetterà di capire meglio come è morta la donna, come è stata uccisa. Dalle prime indiscrezioni trapela un solo dettaglio: Elisa potrebbe esser stata strangolata. Ma al momento queste sono solo voci che non trovano conferme.

Domani inoltre potrebbe tenersi in carcere l’interrogatorio per capire dove sia stata uccisa la Pomareli e che cosa sia successo dopo il suo omicidio.