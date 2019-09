Neonato trovato morto a Bolzano, corpicino trovato in una scarpata

In provincia di Bolzano un neonato è stato trovato morto. Il suo corpicino si trovava in una scarpata che si trova a Lana di Sopra, nelle vicinanze di Merano. A vedere il corpo privo di vita del piccolo sono stati dei turisti. Il bimbo aveva la testa avvolta in un panno che era stato legato diverse volte intorno al collo. Secondo quanto si apprende, il bambino aveva ancora il cordone ombelicale. Secondo i primi rilievi, il bambino sarebbe deceduto poche ore prima del suo ritrovamento. Il neonato si trovava al di sotto di un cespuglio.

A trovare il corpo del neonato nella provincia di Bolzano, sono stati dei turisti che si trovavano in quella zona. Il corpo era situati nelle vicinanze del maso-trattoria Glögglkeller. Quell’area in questo periodo è spesso meta turistica e proprio due turisti hanno fatto la terribile scoperta. Due escursionisti hanno visto dei piedini sotto a un cespuglio su una stradina secondaria e dunque si sono avvicinati. Una volta compreso che si trattava del corpo di un neonato, i turisti e un contadino della zona hanno provveduto immediatamente a contattare i soccorsi. A quanto pare però non si è potuto fare altro che constatare il decesso del neonato.





Si tratterebbe di un bimbo appena nato, un maschietto di carnagione chiara. Al momento sono diverse le ipotesi che possono essere prese in considerazione nel corso delle indagini. A insospettire è anche il panno che copriva la testa del bambino: cosa gli è successo? E’ morto per cause naturali o è stato ucciso? Chi lo ha abbandonato in quella scarpata sotto a un cespuglio? Sicuramente si procederà cercando di individuare la madre del bambino così da comprendere cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.