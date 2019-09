Papà dimentica il figlio in auto, il piccolo di due anni muore a Catania

E’ successo di nuovo, purtroppo. Le ultime notizie arrivano da Catania: pensava di averlo portato all’asilo, pensava che il piccolo fosse nelle mani delle sue maestre. E invece era rimasto in macchina. Oltre cinque ore sotto il sole nell’abitacolo della vettura: il piccolo è stato ritrovato morto. Il bambino aveva due anni. Gli investigatori che indagano sul caso, l’uomo è indagato per atto dovuto, parlano di una persona completamente distrutta per quello che è successo.

Il papà del bambino aveva lasciato la sua macchina del parcheggio del posto del lavoro. Era convito di aver accompagnato il bambino all’asilo.

BAMBINO DI DUE ANNI DIMENTICATO DAL PAPA’ IN MACCHINA: LE ULTIME NOTIZIE

Secondo le prime indiscrezioni su questa triste storia, l’uomo non si sarebbe ricordato del suo bambino per tutto il giorno. Sarebbe successo tutto nel giro di pochi minuti: la mamma del piccolo è andata a scuola per riprendere suo figlio, non trovandolo all’asilo si è subito messa in contatto con l’uomo, cercando di capire di più. Molto allarmata non sapeva che cosa pensare. Solo in quel momento probabilmente l’ingegnere si è reso conto che il suo bambino non era mai stato portato all’asilo quella mattina. Il piccolo era ancora in macchina. Purtroppo però, anche a causa delle temperature di questi giorni, il bambino è morto. I medici hanno confermato che il decesso sarebbe stato causato dal caldo soffocante all’interno dell’auto, parcheggiata sotto il sole cocente. La temperatura a Catania ha infatti raggiunto i 35 gradi.