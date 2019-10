A Chi l’ha visto l’audio choc dalla caserma di Ladispoli: “Ha spaccato la testa a sua figlia?”

E’ davvero un audio che lascia senza fiato quello che la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto ha mandato in onda nella puntata del 2 ottobre 2019. I giornalisti di Rai 3 entrano in possesso di questo audio, che sarebbe stato registrato nella caserma di Ladispoli diverso tempo fa, grazie a Davide Vannicola che si trovava per caso nell’ufficio di Izzo, secondo il suo racconto, per un’altra vicenda. Davide Vannicola porta questo audio ai media per dimostrare che il suo rapporto con Izzo era più che confidenziale, tanto che, di fronte a lui succedevano cose simili. Non solo rivela che si trovava in quell’ufficio nel corso di una sorta di interrogatorio. Per questo è in possesso di un audio che potrebbe mettere nei guai, qualora si dimostrasse reale, qualcuno. Ribadiamo: questo è il racconto che Davide Vannicola fa alla trasmissione di Rai 3 ( restiamo anche noi in attesa della replica di Izzo, siamo a disposizione qualora volesse dire la sua anche tramite suoi avvocati). Mentre Davide Vannicola registra la conversazione che a lui interessava, nella stanza sarebbe entrato un altro carabiniere. Informava il suo superiore di un fatto accaduto: un uomo aveva picchiato sua figlia così violentemente da spaccarle la testa, ed era adesso in caserma per costituirsi.

Da qui prende il via una conversazione surreale.

LE INTERCETTAZIONI CHOC DALLA CASERMA DI LADISPOLI ASCOLTATE NELLA PUNTATA DI CHI L’HA VISTO

” … è il padre di quel ragazzo che pure sta agli arresti domiciliari… gliel’ha rotta la testa alla figlia?” queste alcune delle frasi dell’intercettazione nella quale si evince che questa ragazza aveva dei problemi in famiglia, che aveva tentato di togliersi la vita “disturbando” con il suo gesto le forze dell’ordine. I due Carabinieri sarebbero quindi lieti del fatto che il padre le avrebbe fatto del male e spererebbero che per lei non ci siano speranze. Parlano persino di dare una medaglia all’uomo per quello che ha fatto. Izzo prima di congedare il suo collega, gli chiederebbe persino di trattare bene l’uomo che ha appena massacrato sua figlia.

Ricordiamo che le accuse fatte da Davide Vannicola contro Izzo, per la complicità tra lui e Ciontoli per la morte di Marco Vannini sono state archiviate. Vannicola porta questo audio per dimostrare che genere di rapporto stretto ci fosse con Izzo.