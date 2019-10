Sparatoria in questura a Trieste: arrestato per furto, uccide due poliziotti

E’ una storia di quelle che non si dovrebbero raccontare. E’ una storia dall’epilogo drammatico quella che arriva oggi 4 ottobre 2019 da Trieste. L‘arresto di due uomini per un furto di scooter è finito nel sangue. Un uomo infatti, dopo esser arrivato in questura a Trieste, avrebbe chiesto di andare in bagno. Approfittando della distrazione di un agente avrebbe rubato la pistola e fatto fuoco. Durante la sparatoria avrebbe colpito a morte due agenti. L’arma con la quale l’uomo ha ucciso i due poliziotti è rimasta fuori dalla questura a pochi metri dai cadavere degli agenti che hanno perso la vita.

Secondo quelle che sono le ultime notizie in arrivo da Trieste, nel corso della sparatoria sarebbero rimasti feriti altri tre poliziotti. Inoltre sarebbe ferito anche il fratello dell’uomo che ha fatto fuoco, arrestato insieme al killer. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha dichiarato il lutto cittadino. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il capo della polizia Franco Gabrielli sono in viaggio verso Trieste, dove arriveranno in tarda serata.

CHI SONO I KILLER DEI DUE AGENTI DI POLIZIA DI TRIESTE

I due aggressori, di nazionalità dominicana, si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da disagio psichico, e Carlysle Stephan Meran, di 32. E’ quanto si apprende da fonti della questura di Trieste. A sparare sarebbe stato il più giovane.

Secondo un testimone, il rapinatore ferito e rimasto a terra urlava “Non voglio l’ambulanza, portami via, scappiamo!”. Secondo altre fonti, uno dei due fermati ha chiesto di essere accompagnato in bagno ed è riuscito a sottrarre l’arma a uno degli agenti. Il killer è stato fermato dopo un inseguimento.

I DUE AGENTI MORTI A TRIESTE IL 4 OTTOBRE 2019: CHI SONO

Gli agenti uccisi si chiamano Pierluigi Rotta, agente scelto, e Matteo Demenego, agente. Rotta, originario di Pozzuoli (Napoli), era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli uffici della Questura di Napoli per la tragica morte del 34enne.

