Ossa ritrovate a Rovigo: non sono i resti di Isabella Noventa

Lo aveva detto Paolo Noventa in una delle sue ultime interviste televisive. Nello studio di Quarto Grado, guardando i resti rinvenuti sulle spiagge dell’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, il fratello di Isabella Noventa esprimeva il suo dissenso. “Ho lavorato sull’arcata dentaria di mia sorella, quelle ossa non sono le sue” ha detto Paolo nello studio del programma di Rete 4. E oggi le sue parole vengono confermate anche dalla scienza. Le ossa rinvenute sulla spiaggia dell’isola di Albarella (Rovigo) lo scorso agosto non sono di Isabella Noventa. È quanto emerge dalle prime risultanze degli accertamenti sui reperti compiuti dal medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara, su incarico del pm Sabrina Duò di Rovigo.

ISABELLA NOVENTA ULTIME NOTIZIE: LE OSSA RITROVATE NON SONO LE SUE

Vista la vicinanza con il fiume Brenta, si è pensato che i resti ritrovati questa estate potevano essere di Isabella. Ma Paolo non ci ha mai creduto anche perchè lui è convinto che Freddy Sorgato non abbia gettato il cadavere di sua sorella nel fiume Brenta. Per questo motivo non pensa che dalle acqua arriverà mai la risposta alle sue domande. Secondo quanto si apprende, sembra che solamente la mandibola con due denti ritrovata il 20 agosto è umana, mentre sono animali tutte le ossa raccolte nei giorni successivi. La mandibola, in ogni caso, apparteneva ad un uomo adulto ma ancora giovane morto diversi anni fa. Il prossimo passaggio sarà l’estrazione del dna da uno dei due denti.

Paolo aveva approfittato della sua presenza nello studio di Quarto Grado, qualche settimana fa, per lanciare l’ennesimo appello a Freddy ben sapendo però che l’uomo non dirà mai che cosa è successo a sua sorella.