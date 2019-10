L’omicidio del piccolo Giuseppe a Cardito: il papà lascia l’aula per le rivelazioni crudeli sulla morte del bambino

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 16 ottobre 2019 nella parte dedicata alla cronaca, si è parlato dell’omicidio del piccolo Giuseppe. Il bambino è stato massacrato di botte a Cardito, nella casa dove viveva con sua madre, la sorellina e con il compagno della madre. Proprio Toby, il compagno della madre del piccolo Giuseppe, è accusato del suo omicidio. Calci, pugni, morsi in testa, percosse con il palo di una scopa: sono solo alcune delle atrocità che il piccolo ha dovuto subire in una giornata infernale. E non era la prima volta, è stata quella mortale. Giuseppe e la sua sorellina infatti venivano picchiati da Tony senza che la madre dei bambini facesse nulla. Anche la donna è in carcere ed è imputata al processo per la morte del piccolo.

OMICIDIO DEL PICCOLO GIUSEPPE A CARDITO: LE ULTIME NOTIZIE DA POMERIGGIO 5

Nel programma di Canale 5, Felice, il padre naturale del piccolo Giuseppe, che mai avrebbe immaginato quello che succedeva a suo figlio, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni. L’uomo non si è costituito parte civile al processo ma assiste alle udienze ( pare che si sia reso conto quando ormai era troppo tardi di non aver fatto richiesta). E anche oggi comunque era in aula per ascoltare le testimonianze delle persone coinvolte in questa vicenda. Ai microfoni dei giornalisti di Pomeriggio 5 l’uomo rivela di esser stato costretto a lasciare l’aula questa mattina. Le rivelazioni e la ricostruzione fatta nel corso dell’udienza infatti lo hanno molto scosso. Anche il suo avvocato conferma che per Felice non è affatto semplice ascoltare il calvario che il suo bambino ha dovuto subire. Parla anche lo zio del piccolo Giuseppe, anche lui ha abbandonato l’aula sconvolto per quanto si stava raccontando.

Valentina, ex compagna di Felice e madre del piccolo Giuseppe è al momento in carcere a Benevento, accusata di non aver fermato le violenze che il suo bambino subiva anche prima dell’omicidio e nel giorno dell’assassinio.

L’omicidio del piccolo Giuseppe a Cardito: il papà lascia l’aula per le rivelazioni crudeli sulla morte del bambino ultima modifica: da