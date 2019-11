Padova, mamma Samira scomparsa nel nulla: il racconto a Storie Italiane

A Storie Italiane si parla della storia di Samira El Attar, la donna di 43 anni scomparsa nel nulla il 21 ottobre scorso da Stanghella, in provincia di Padova. Della donna non c’è traccia e sono passate due settimane. Aveva accompagnato la sua bimba di 4 anni a scuola, come faceva ogni mattina, e di rientro ha incontrato dei vicini di casa. Sono loro gli ultimi ad averla vista per l’ultima volta. L’avevano fermata sul vialetto per darle dei vestitini di seconda mano per la figlia. Dopodiché di Samira si sa poco e niente, se non che doveva iniziare un nuovo lavoro. Scopriamo cosa è emerso durante il programma Storie Italiane, nell’appuntamento di questa mattina.

Samira El Attar: la mamma scomparsa nel nulla a Stanghella, in provincia di Padova

L’ultima volta che Samira è stata vista a Stanghella, in provincia di Padova, è stata la mattina del 21 ottobre, verso le ore 10. Una volta incontrati i vicini, sarebbe entrata in casa e si sarebbe cambiata. Indossava l’abito marocchino tipico, lungo e nero, che è però stato ritrovato in casa durante le perquisizioni. Forse lo aveva fatto per andare a lavoro vestita in un altro modo. Doveva iniziare un nuovo lavoro. Samira si muoveva sempre in bicicletta e questa non è mai stata ritrovata.

I sommozzatori stanno setacciando il fiume Gorzone. Si controllano anche gli argini anche grazie ai cani molecolari. La casa e il giardino sono stati controllati. Nulla è stato trovato.





Ci sono molte ipotesi, ma l’allontanamento volontario sembra essere escluso. La donna era molto legata alla sua bimba di 4 anni, che al momento sa che la mamma è al lavoro. Chi la conosce bene sa che non si sarebbe mai allontanata lasciando la sua bambina e dunque anche la possibilità che possa essere tornata in Marocco sembra da escludere. I familiari marocchini inoltre hanno dichiarato di non averla vista.

Punto poco chiaro è anche la denuncia fatta in ritardo dal marito Mohammed El Attar. L’uomo ha raccontato che le caserme erano chiuse. Dunque lui ha atteso la mattina seguente alla scomparsa per lanciare l’allarme.

Maria Teresa Ruta, a Storie Italiane, racconta di conoscere bene il paese e di aver saputo da persone che conosce che, qualche mese fa, tra moglie e marito ci sarebbero state delle liti. Samira avrebbe comunicato al marito di non voler più portare il velo. Si tratta solo di chiacchiere di paese? I vicini di casa parlano di una famiglia normale, che talvolta litigava come fanno tutti. Mohammed afferma inoltre di non essere a conoscenza di problemi che la moglie poteva avere con qualcuno.

Gli inquirenti si occupano delle indagini e stanno cercando di capire gli spostamenti della donna tramite l’aggancio del cellulare alle celle. Non si sa ancora però se la donna lo avesse portato con sé. Non ci resta che attendere aggiornamenti.