Anastasia assente ai funerali di Luca scrive un messaggio ai genitori e spiega la sua scelta

Centinaia le persone che ieri hanno dato l’ultimo addio a Luca Sacchi, avvolgendo in un forte abbraccio il papà, la mamma e il fratello del ragazzo. Ma Anastasia, lei che di Luca diceva “è solo amore, per lui al primo posto c’ero solo io” non si è presentata. Una scelta che la fidanzata di Luca ha deciso di motivare ai genitori del ragazzo, che l’hanno sempre trattata come una figlia, con un messaggio. A loro ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a non partecipare al funerale di Luca ieri a Roma.

IL MESSAGGIO DI ANASTASIA ALLA FAMIGLIA SACCHI NEL GIORNO DEL FUNERALE DI LUCA

La famiglia di Luca, in una conferenza stampa pubblica, ha manifestato tutta la vicinanza ad Anastasia, schierandosi dalla sua parte. I legali della famiglia ma anche il papà di Luca, hanno ribadito che credono alla sua versione dei fatti, che non hanno motivo per dubitare delle sue parole. Ma nonostante la vicinanza, anche pubblica, dei genitori di Luca, Anastasia ha scelto di allontanarsi dalla famiglia del suo fidanzato, almeno per il momento. Il Messaggero oggi riporta lo scambio di messaggi intercorso tra Anastasia e i genitori di Luca.

“Ho appreso dai giornali la notizia dei funerali e ci avevo pensato molto ma con tutto il clamore mediatico che si è creato intorno a questa tragedia, ho valutato di non venire” ha scritto Anastasia nel suo messaggio alla famiglia di Luca. Un messaggio dal quale non traspare nessun apparente sentimento, ma è chiaro che la situazione della ragazza al momento sia molto complicata e ogni sua parola potrebbe essere interpretata in modo diverso da quello che lei avrebbe voluto dire.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il papà di Luca le avrebbe poi risposto chiedendole il perchè di questa scelta e chiedendole anche come mai, non si è fatta più sentire con loro, che da sempre l’hanno considerata come una figlia. Pare che Anastasia non abbia più risposto.

Gli amici e la famiglia di Anastasia però si schierano dalla sua parte: la ragazza sta vivendo un inferno. Ha visto il suo Luca morire tra le sue braccia e non dimenticherà facilmente tutto quello che è accaduto. Non solo, è stata travolta da una ondata mediatica per lei completamente difficile da spiegare visto che continua a non muoversi dalla posizione originaria della versione che ha dato. Nessun legame con i pusher, nessun legame con i due assassini di Luca. Solo le indagini faranno chiarezza e forse potranno anche dare pace ad Anastasia che vorrebbe piangere il suo Luca senza essere giudicata.