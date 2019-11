Carabinieri in casa di Mohammed El Attar e Samira: si cercano tracce della mamma scomparsa da Stanghella

Non era previsto questa mattina l’arrivo dei Carabinieri in casa di Samira e di Mohammed El Attar . Ma invece pochi minuti fa le forze dell’ordine sono arrivate sul posto con tanto di nastri per recintare le aree che potrebbero essere interessate. Nuovi rilievi in casa della donna , si cercano forse le tracce di un possibile omicidio? La giornalista Barbara di Palma che in diretta per Storie Italiane, il programma di Rai 1, sta seguendo il caso, rivela delle novità. Una indiscrezione: pare che nei campi vicino casa, gli stessi dove Mohammed diceva di trovarsi la mattina in cui sua moglie è scomparsa, sarebbe stato ritrovato un guanto di lattice bianco. Si tratta d una voce, che non è stata confermata, ma che potrebbe essere significativa.

Mentre le forze dell’ordine procedono con le ricerche, Mohammed è rimasto davanti casa, seduto su una sedia. Cosa si sta cercando in questi minuti? Sul posto diversi carabinieri e uomini della protezione civile che sembrano essere arrivati sul posto con il chiaro obiettivo di trovare qualcosa. Nei giorni scorsi erano state raccolte delle tracce di sangue dal cortile ma l’uomo aveva detto che si trattava di sangue animale, sangue del gallo.

LA SCOMPARSA DI SAMIRA LE ULTIME NOTIZIE: CARABINIERI IN CASA DI MOHAMMED

Nella puntata di Storie Italiane però questa mattina, è stata mostrato anche un documento che potrebbe essere fondamentale in queste indagini. Una amica di Samira infatti ha raccontato che la donna subiva violenze, non solo, ha anche raccontato che Mohammed picchiava la sua bambina. Se questo fosse confermato, la storia raccontata fino a questo momento di certo cambierebbe.

Per il momento non sono arrivati commenti da parte dei Carabinieri che sono ancora in azione nella casa di Stanghella. Sembrerebbe solo che, il marito di Samira non fosse stato informato di questa nuova perquisizione.

Carabinieri in casa di Mohammed El Attar e Samira: si cercano tracce della mamma scomparsa da Stanghella ultima modifica: da