Novità omicidio Luca Sacchi: 60 mila euro nello zaino di Anastasia e un tentato raggiro finito male

Non è affatto semplice mettere insieme i tasselli di questo puzzle ma gli inquirenti ne stanno venendo a capo e molto presto, potremmo avere un quadro completo di quello che è successo il 23 ottobre 2019 a Roma, la sera in cui Luca Sacchi è stato ucciso. Tutto ruoterebbe, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni sulle indagini, su un tentato raggiro da parte del gruppo di cui Anastasia e Luca facevano parte, ai danni di alcuni pusher di Tor Bella Monaca con i quali del Grosso e Pirino lavoravano. Probabilmente la storia ha inizio molte ore prima dell’agguato davanti al pub. Del resto sembra evidente che, quando Valerio del Grosso arriva davanti al pub per freddare Luca, non ha dubbi sul da farsi e non si sta difendendo da una aggressione, non ne avrebbe avuto il tempo. Ma questa aggressione in realtà c’è stata, ore prima, poco lontano dal Pub tra il Parco della Caffarella e Via Latina. Luca infatti, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni sul caso, sarebbe stato colpito dalla mazza precedentemente al suo omicidio. Quale fosse il suo ruolo in questa vicenda non è chiaro, potrebbe essersi ritrovato in un giro più grandi di lui, nel tentativo di difendere Anastasia.

OMICIDIO LUCA SACCHI ULTIME NOTIZIE: LE NOVITA’ SULLE INDAGINI

Pare che la ragazza dovesse consegnare oltre 60 mila euro ai pusher, e non si parla di uno scambio con marijuana ma di droga. Tutte cose da confermare che potrebbero trovare riscontro quando Anastasia tornerà in procura per raccontare la sua versione dei fatti.

E’ possibile che in un primo momento, nel pomeriggio del 23 ottobre, il gruppo di Anastasia abbia cercato di fregare i pusher arrivati da Tor Bella Monaca? E’ possibile quindi che la sera i protagonisti di questa vicenda si siano dati un appuntamento per rimediare e per ricevere il denaro da Anastasia? O semplicemente, come racconta la ragazza, dando magari una versione reale di questa seconda parte della giornata, lei e Luca erano lì per caso e sono stati aggrediti ( omettendo però tutto quello che a detta di chi indaga sarebbe accaduto nel pomeriggio) ? Del Grosso era lì per vendicarsi per il mancato pagamento precedente?

Pare che nel Pub ci fossero, nascosti nell’ombra, alcuni volti noti del mondo del narcotraffico romano, come se ci fosse qualcuno o qualcosa da controllare. Di certo fondamentali saranno i racconti dei protagonisti di questa storia che, come detto sin dall’inizio dal capo della polizia, nulla ha a che fare con una semplice rapina finita male.