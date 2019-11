Claudia Stabile chiama il suo avvocato: presto a Chi l’ha visto tutta la sua verità

Manca ormai da oltre un mese da casa la mamma siciliana che ha lasciato suo marito e i suoi tre figli. Parliamo di Claudia Stabile che viveva a Campofiorito con la sua famiglia e che non dava sue notizie da tempo. Una settimana fa la donna, dopo i numerosi appelli di suo marito anche tramite tv, con Chi l’ha visto, ha deciso di farsi sentire. La donna ha scritto una mail al suo avvocato per rassicurare tutti ma soprattutto per chiedere di dare notizie di lei ai bambini che, disperati, da un mese la cercano senza avere risposte. Non era la prima volta che Claudia Stabile si allontanava da casa, lo aveva già fatto nel 2016. I motivi erano legati alla vita coniugale: per Claudia infatti il rapporto con suo marito era troppo soffocante e si sentiva continuamente messa sotto pressione. In quella occasione si era allontanata da casa per andare in Germania e aveva portato uno dei suoi figli con lei. Suo marito quindi era stato costretto a denunciarla per sottrazione di minore e Claudia da quel momento ha iniziato un iter burocratico che forse non avrebbe mai voluto intraprendere.

Proprio pochi giorni dopo la sua fuga, si sarebbe tenuta una udienza del processo che la vede imputata. Claudia nel 2016 era tornata a casa dopo che suo marito le aveva promesso che sarebbe cambiato ma a quanto pare, in questi tre anni, la donna ha maturato nuovamente la voglia di andare via e lasciare tutto, forse per chiedere aiuto. Proprio nella mail infatti Claudia sottolinea che quello che racconta suo marito non corrisponde al vero, riferendosi probabilmente al rapporto coniugale che non era poi tutto rose e fiori considerato anche il fatto che la donna ha deciso di allontanarsi da casa.

A rassicurare tutti del fatto che la mail sia stata mandata proprio da Claudia, è stato il suo avvocato che tra l’altro, ieri, ha raccontato le ultime notizie sulla vicenda. Lo ha fatto con un messaggio pubblico sui social.

CLAUDIA STABILE STA BENE, PRESTO A CHI L’HA VISTO LE ULTIME NOTIZIE

Ed ecco il messaggio dell’avvocato Antonio di Lorenzo sui social:

Amici stamattina alle h. 8.55 mi è arrivata la telefonata che tutta l’Italia stava aspettando, mi ha chiamato la sig.ra Claudia Stabile, sta bene e presto la incontrerò, altri particolari li concordero’ con “Chi l’ha Visto” che ringrazio per l’invito, per il loro impegno e professionalità a partire dalla dott.ssa Federica Sciarelli

Speriamo che Claudia possa al più presto incontrare i suoi figli che di certo hanno bisogno della loro mamma.