Ritrovata Claudia Stabile, sta bene: ha contattato il suo avvocato per rassicurare tutti

Claudia Stabile sta bene, si è allontanata volontariamente da casa. E questa è una buona notizia che ci fa riflettere su quanto spesso sbagliamo nel giudicare una donna. Con le frasi di circostanza “una madre non lascerebbe mai i suoi figli” pensiamo sempre al marcio, al peggio. E invece la mente umana ci porta a delle azioni spesso inspiegabili, a delle decisioni che non tutti possono comprendere. Non sappiamo quello che sia successo a Claudia, che del resto non era alla sua prima fuga dalla famiglia. La donna però si è messa in contatto con il suo avvocato e ha chiesto di rassicurare tutti, visto che nell’ultimo mese il marito ha lanciato decine di appelli in tv mobilitando ovviamente anche le forze dell’ordine.

A dare l’annuncio di questo ritrovamento, che in realtà tale non è, è stata Federica Sciarelli che con un video ha raccontato le poche notizie che si hanno di Claudia. La donna ha chiamato l’avvocato rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. Claudia si era allontanata da Campofiorito in provincia di Palermo, da sola, lasciando a casa suo marito e tre figli.

CLAUDIA STABILE ULTIME NOTIZIE: STA BENE LA MAMMA SCOMPARSA DA CAMPOFIORITO

“Claudia ha contattato il suo avvocato dopo aver visto i disegni che le sue figlie avevano fatto per lei e che noi abbiamo mostrato nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri” ha spiegato nel video Federica Sciarelli.

La conduttrice del programma di Rai 3 ha aggiunto che per il momento non ci sono altri dettagli su questa storia. La donna non ha spiegato i motivi del suo allontanamento ma nelle prossime ore probabilmente il suo avvocato, visto l’eco di questa notizia, potrà dare altri dettagli.

Di certo le sue bambine adesso potranno stare più tranquille sapendo che la loro mamma sta bene e che forse presto tornerà a casa.