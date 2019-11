Ilaria Cucchi parla a Mattino Cinque dopo la sentenza: Stefano ora riposa in pace

Nei giorni scorsi c’è stata la sentenza di condanna dei carabinieri, colpevoli di aver ucciso Stefano Cucchi, e Ilaria Cucchi parla a Mattino Cinque. Si è detta finalmente soddisfatta di veder fatta giustizia nei confronti di suo fratello, morto a seguito del brutale pestaggio avvenuto a opera dei carabinieri. E due di loro sono stati condannati a 12 anni per questa terribile morte. A essere condannati sono stati Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Il carabiniere Francesco Tedesco è invece stato assolto dall’accusa di omicidio, il quale ha raccontato i dettagli delle botte date a Stefano Cucchi dopo l’arresto. Si tratta del processo bis, mentre il primo si era concluso senza colpevoli. Il caso era stato riaperto grazie alla testimonianza preziosa di Riccardo Casamassima, carabiniere, che raccontò di alcuni depistaggi da parte di alcune persone dell’arma dei Carabinieri.

Ilaria Cucchi parla a Mattino Cinque: finalmente è stata fatta giustizia

A Mattino Cinque Ilaria Cucchi si dice finalmente soddisfatta perché giustizia è stata fatta: Stefano Cucchi è morto a causa delle botte ricevute dai carabinieri. Dopo dieci anni di lotte è arrivata la verità, così come Ilaria si era ripromessa dopo aver visto il corpo del fratello in quelle condizioni.

Nella trasmissione viene mostrata un’intervista ai suoi genitori. Entrambi sono soddisfatti del risultato perché non hanno taciuto, hanno combattuto facendo emergere la terribile verità dietro la morte di Stefano Cucchi. Ora loro figlio può riposare in pace ma si spera nella giustizia anche per tutti gli altri.

Ilaria Cucchi racconta di essere profondamente cambiata in questi dieci anni. Questo periodo ha segnato la sua famiglia sotto ogni punto di vista. Anche il risultato di questo processo non dà loro la vittoria, perché comunque ne escono distrutti.





Molto criticate sono state le parole di Matteo Salvini, che in riferimento al caso di Stefano Cucchi aveva espresso un commento poco felice. Aveva detto che questa storia “ci ricorda quanti danni fa la droga“. L’avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, a Mattino Cinque ha commentato tale esternazione come un commento “da Papeete“. Dunque dice che il mojito potrebbe avergli dato alla testa senza fargli considerare i reati gravi di cui sono accusati questi carabinieri. L’avvocato pone l’accento sul rispetto dei diritti umani che devono essere rispettati sempre e comunque. Intanto Ilaria Cucchi su Facebook ha annunciato che querelerà Matteo Salvini per le sue parole, che sminuiscono totalmente quello che Stefano e la sua famiglia hanno vissuto.