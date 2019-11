I sospetti della famiglia Sacchi su Anastasia: lei tradiva Luca con il suo ex compagno del liceo?

Vogliono la verità. Luca è morto e nessuno gli darà indietro il loro ragazzone ma loro vogliono sapere che cosa è successo quella maledetta sera. I genitori di Luca Sacchi non vogliono che l’attenzione mediatica su questa vicenda cali ed è anche per questo che negli ultimi giorni hanno deciso di rilasciare diverse interviste. Ieri sera il padre di Luca Sacchi è stato ospite di Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi. E ha parlato ancora una volta di quanto meraviglioso fosse Luca. Lo ha fatto con la dignità di un padre che ha perso suo figlio e, a distanza di un mese, lo ha sognato. Lo ha fatto con la forza di un padre che lotta per capire il perchè. Luca non tornerà ma almeno loro potranno pregare in pace e sapere quello che è successo. Ed è per questo che il padre di Luca, come aveva fatto anche dallo studio di Porta a Porta continua lanciare appelli ad Anastasia, la fidanzata di suo figlio. Deve dire la verità, deve trovare il coraggio di raccontare tutto, anche se rischia. Luca la vita l’ha persa. Un appello al quale ieri si è unito anche il conduttore di Quarto Grado con la speranza che davvero Anastasia possa dire quello che è successo davvero la sera in cui Luca è stato ucciso perchè ormai, alla prima versione data, nessuno riesce più a credere.

Ma nella puntata di Quarto Grado in onda ieri 22 novembre 2019, il padre di Luca rivela anche un altro sospetto.

I SOSPETTI DELLA FAMIGLIA SACCHI: ANASTASIA TRADIVA LUCA?

Pochi giorni prima che Luca morisse, sua moglie gli aveva fatto notare che Anastasia non era più la stessa. Aveva notato uno strano avvicinamento all’ex compagno di liceo di Luca. A suo marito aveva parlato di sguardi languidi. Una sensazione così forte che aveva spinto la madre di Luca, nonostante lui e Anastasia stessero insieme da ormai 5 anni, a parlare proprio con suo figlio per fargli notare questa situazione. Ma Luca le aveva detto che non era possibile una cosa simile, che la sua fidanzata mai lo avrebbe tradito. A distanza di settimane, queste parole sono tornare in mente al padre di Luca. Potrebbero essere solo le sensazioni di una madre, ma di fronte alla morte di un figlio, a una vita spezzata così barbaramente, tutto passa sotto il radar di due genitori che vanno a caccia della verità.

E sono sempre più convinti che Luca non sapesse nulla di quello che succedeva e che stava succedendo anche quella sera. E forse paga proprio perchè aveva scoperto qualcosa che non doveva sapere.

